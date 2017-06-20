به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید جعفرپور با اشاره به مشکلات پیش آمده برای تیم هندبال بانوان شهید چمران لارستان که تنها نماینده کشورمان در رقابت‌های جام باشگاه های آسیا محسوب می شد، گفت: این تیم تاکنون با حمایت‌های شخصی فعالیت می‌کرد اما مشکلات مالی و عدم حمایت از سوی مسئولان موجب شده که بازیکنان آن نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی، اظهارکرد: با توجه به اینکه تیم مذکور نماینده کشورمان محسوب می‌شود، این توقع وجود دارد که وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون هندبال نسبت به آن بی‌تفاوت نمی‌بودند و از تیم حمایت میشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه متاسفانه مسئولان تیم در خصوص مشکلات بوجود آمده با وی صحبتی نکرده‌اند، ادامه داد: اما طی ۳ روز گذشته که از موضوع بوجود آمده مطلع شدم تلاش کردم با رایزنی و پیگیری، زمینه حمایت مسئولان استانی، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون هندبال را برای رفع مشکلات فراهم کنم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تیم بانوان لارستان، قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان را نیز به دست آورده بود و نباید اجازه داد که این استعدادها به راحتی نادیده گرفته شوند، خاطرنشان کرد: هم اکنون نگرانی برای از دست دادن زمان و فرصت آماده‌سازی و حضور این تیم در مسابقات آسیایی وجود دارد لذا مسئولان ورزشی باید هرچه سریع‌تر اقدام جدی برای رفع مشکلات و تسهیل شرایط انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، تیم شهید چمران لارستان، قهرمان لیگ برتر هندبال زنان به دلیل عدم حمایت از سوی مسئولان از حضور در رقابت‌های جام باشگاه های آسیا و همچنین لیگ برتر انصراف داد.