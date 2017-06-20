به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی ظهر سه شنبه در نشست اعلام برنامه‌های روز قدس به محدودیت‌های ترافیکی این روز در اصفهان اشاره و اظهار داشت: از ساعت ۲۴ شب جمعه دوم تیرماه توقف هر نوع وسیله نقلیه در خیابان شهید نیکبخت شرقی و خیابان آیت‌الله خوانساری ممنوع است و ماشین‌های پارک شده در این محدوده انتقال داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه از ساعت ۶ بامداد روز جمعه محدودیت‌های ترافیکی از تقاطع بلوار آیینه خانه به سمت مصلی و از پل میر و میدان فیض به سمت مصلی برقرار است، افزود: همچنین تقاطع شیخ صدوق - سعادت آباد به سمت چهار راه فرایبورگ و مصلی، تقاطع رسالت - فرایبورگ رو به روی مسجد المهدی به سمت مصلی، زیرگذر گلستان شهدا از سمت خروجی بزرگراه شهید همت و خیابان سجاد به سمت گلستان شهدا و مصلی نیز بسته می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان از راهپیمایان خواست که تا حد امکان از اتوبوس‌هایی که به مناسبت این روز تدارک شده، استفاده کنند و ابراز داشت: موتورسواران می‌توانند وسیله نقلیه خود را محوطه پشتی دبیرستان فضیلی پارک و پیاده به سمت مصلی حرکت کنند.