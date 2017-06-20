خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل-حنیف غفاری: جرمی کوربین به کسانی که در جریان این فاجعه دچار آسیب شده اند،توصیه کرده است که در خانه های خالی موجود در ثروتمندترین محله های لندن ساکن شوند و این خانه های خالی، را به تصرف خود در آورند.

این پیشنهاد کوربین، مورد تحسین بسیاری از فعالان چپگرا و کارگری در انگلیس قرار گرفته است.

به عبارت بهتر، کوربین، با ارائه این پیشنهاد، بار دیگر نگاه سلبی خود نسبت به ساختار اقتصادی موجود در کشورش را عیان ساخته است. در بدو حضور کوربین در حزب کارگر، نهادهای امنیتی و احزاب سیاسی مخالف در انگلیس و حتی برخی مخالفان درون حزبی کوربین صراحتا از وی به عنوان فردی خطرناک! در راس حزب کارگر یاد کرده و خواستار مهار وی شدند.

در آن زمان، رسانه های انگلیسی نکاتی را در خصوص رویکرد سلبی کوربین نسبت به نظام سلطنتی و حمایت وی از جمهوریخواهان مورد توجه قرار دادند. با این حال رهبر حزب کارگر در مقابل برخی از این موارد سکوت کرده و برخی دیگر را تکذیب می کرد.

به طور کلی جرمی کوربین ورود مسئولانه ای به ماجرای آتش سوزی در برج گرانفل در لندن داشته است. رهبر حزب کارگر طی روزهای اخیر ترزا می نخست وزیر انگلیس و دیگر مقامات کابینه وی را در این خصوص تحت فشار قرار داده اند. کوربین معتقد است که مقامات دولت انگلیس اقداماتی کافی برای مواجهه با این مسئله صورت نداده اند.

در این خصوص کوربین پیشنهاداتی را به وزرای دولت ترزا می مطرح کرده است. یکی از این پیشنهادها، خرید الزامی املاک خالی برای آسیب دیدگان حادثه گرانفل است. کوربین معتقد است که آسیب دیدگان حادثه گرانفل می توانند املاک خالی در منطقه سلطنتی «کنزینگتون و چلسی» را به سود خود مصادره کنند.

کلیت ارائه این پیشنهاد از سوی جرمی کوربین مورد توجه رسانه ها و تحلیلگران انگلیسی قرار گرفته است.این پیشنهاد، ریشه در مخالفت کوربین با وجود اختلاف طبقاتی موجود در انگلیس دارد. اختلافی که سلطنت طلبان انگلیس ( از جمله خاندان ملکه انگلیس) باعث ایجاد آن هستند.

به عبارت بهتر، کوربین با ارائه این پیشنهاد، به نوعی قلب کاخ باکینگهام را هدف قرار داده است. بدون شک ملکه الیزابت و دیگر مقامات سلطنتی انگلیس از اتخاذ این مواضع توسط رهبر حزب کارگر رضایت ندارند.

نکته مهم تر اینکه بسیاری از هواداران جرمی کوربین و چپگرایان انگلیسی در حال برنامه ریزی برای تظاهرات "روز خشم" در انگلیس هستند. این تظاهرات، در مقابل کاخ باکینگهام صورت می گیرد. به صورت همزمان نیز طرفداران حزب کارگر ، ترزا می را پس از برگزاری انتخابات اخیر جهت کناره گیری از قدرت تحت فشار قرار داده اند.

در هر حال، جرمی کوربین با نتایجی که در انتخابات اخیر کسب کرده است و متعاقب تقویت موقعیت حزب کارگر در مجلس عوام، قدرت مانور بیشتری در معادلات سیاسی لندن پیدا کرده است.

همین مسئله منجر به نگرانی مقامات حزب محافظه کار و سلطنت طلبان در انگلیس شده است. از سوی دیگر، اقبال روز افزون جمهوریخواهان انگلیسی نسبت به کوربین نشان می دهد مشی اجتماعی و اقتصادی وی بیش از پیش مورد توجه شهروندان انگلیسی قرار گرفته است.

در جریان انتخابات سراسری اخیر، اکثر جوانان انگلیسی آرای خود را به سود حزب کارگر به گردش در آورند. این مسئله نشان دهنده آینده ای امیدوار کننده برای جرمی کوربین و همراهانش است.