محمد مالکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سال جاری توزیع ۴۲ هزار بچه ماهی در ۶۱ استخر شهرستان نهبندان را داشته ایم، افزود: پیش بینی می شود از این میزان، ۱۱۶ تن ماهی سردابی و گرمابی برداشت می شود.

وی با اشاره به عملکرد جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان طی سال گذشته بیان کرد: طی این مدت ۱۵ پروژه بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۵۸۴ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان افزود: بیش از هزار و ۶۱۵ خانوار از افتتاح این پروژه ها بهره مند شدند.

مالکی اجرای ابیاری تحت فشار در ۵۲۸ هکتار را از جمله اقدامات انجام شده دانست و گفت: همچنین اجرای آبیاری کم فشار در ۵۵۰ هکتار و تجهیز و نوسازی بیش از ۳۷ هکتار از اراضی از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی احیا و مرمت سه هزار و ۳۵۵ هکتار، احداث استخر ذخیره آب به حجم ۵۲۰ متر مکعب، تکمیل زیرساخت ها و تجهیز گلخانه ها را از دیگر اقدامات انجام شده طی سال گذشته دانست.

مالکی با بیان اینکه بخشی از پروژه ها آب و خاک نیز اجرا شده و برخی در حال اجرا است، گفت: این پروژه ها اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را به خود اختصاص داده است.