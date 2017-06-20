به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت: برای احداث ساختمان خوابگاه جدید مجموعه شهدای دانش آموز آموزش و پرورش استان با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی تاکنون ۱۲ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: این خوابگاه با زیربنای دو هزار و ۵۴۰ متر مربع و ظرفیت ۲۴۰ تخت در قالب ۲۵ اتاق سوئیتی و در سه طبقه احداث می شود.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: بهره برداری کامل از خوابگاه جدید مجموعه شهدای دانش آموز آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ۱۶ میلیارد ریال اعتبار به منظور خرید تجهیزات نیاز دارد.