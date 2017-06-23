«اطلس اسپورت» سهم تیم ملی بسکتبال از دو تورنمنت همزمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، «اطلس اسپورت» و «ویلیام جونز» دو تورنمنت معتبری هستند که هر سال به میزبانی چین و چین تایپه برگزار می شوند. امسال هم همچون ادوار گذشته، دعوتنامه حضور در این دو تورنمنت برای بسکتبال ایران ارسال شده است. برای تیم ملی بسکتبال که حضور در رقابت های کاپ آسیا (۱۹ تا ۲۹ مردادماه - لبنان) را در برنامه دارد، حضور در این دو تورنمنت فرصت مناسبی برای آماده سازی هر چه بهتر ملی پوشان به حساب می آید.

این در حالی است که همزمانی برگزاری این رقابت ها، تیم ملی بسکتبال را بر سر دو راهی سفر به چین و شرکت در تورنمنت اطلس اسپورت یا اعزام به چین تایپه و شرکت در تورنمنت ویلیام جونز قرار داده بود. تورنمنت ویلیام جونز از ۲۳ تیرماه آغاز می شود و به فاصله یک روز بعد هم شرکت کنندگان در تورنمنت اطلس اسپورت رقابت با یکدیگر را آغاز می کنند. بر همین اساس قرار بود پس از بررسی های لازم، تصمیم گرفته شود که تیم ملی بسکتبال در کدام یک از این دو تورنمنت شرکت داشته باشد؟

این تصمیم پس از سفر تیم ملی به چین و برگزاری سه دیدار تدارکاتی در این کشور، اتخاذ شد. بر این اساس قرار است تیم ملی بسکتبال در تورنمنت اطلس اسپورت چین شرکت داشته باشد.

مهران حاتمی، سرمربی تیم ملی بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: من از عملکرد ملی پوشان در اردوی چین و سه دیداری که با تیم ملی این کشور داشتیم، راضی هستم. چینی ها هم از چگونگی حضور و عملکرد مان در این اردو و دیدارها استقبال داشتند طوریکه از ما خواستند حتما در تورنمنت اطلس اسپورت شرکت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: این تورنمنت از رقابت های متعبری است که هر ساله با حضور تیم های مطرحی از قاره آسیا و دیگر کشورها برگزار می شود. بر همین اساس تصمیم گرفته شد که تیم ملی در رقابت های اطلس اسپورت شرکت داشته باشد. احتمالا برای تورنمنت ویلیام جونز که همزمان در چین تایپه برگزار می شود نیز تیم «ب» اعزام خواهد شد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: بر این اساس بعد از ماه رمضان دور جدید تمرینات تیم ملی را آغاز می کنیم و به صورت مستمر تا زمان اعزام به چین ادامه خواهیم داد. بازیکنانی که در اردوی قبل حضور داشتند، به این اردو نیز فراخوانده خواهند شد. احتمال اینکه از بازیکن جدیدی دعوت به حضور در تمرینات کنیم، خیلی کم است.