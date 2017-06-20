به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در نشست زنان مسلمان نواندیش، آینده پژوهی را بحثی اساسی دانست و گفت: آنچه در آینده نزدیک، دور یا میان‌مدت، پیش‌روی زنان است، نباید دور از ‌چیزی باشد که پیش‌روی جامعه ایرانی است. ما نمی‌توانیم زنان را منفک از جامعه ایرانی در نظر بگیریم؛ چراکه حوزه زنان و خانواده از سیاست‌های کلی حاکم بر جامعه متأثر است.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان تجربه زیسته زنان ایرانی را با زنان دیگر کشورها مقایسه کرد و نمی‌توان یک نسخه کلی برای همه مردم و زنان دنیا تجویز کرد، گفت: آینده پیش‌روی ما دوره‌ای چهارساله است که با اتمام دوره دولت دوازدهم، به پایان می‌رسد. تا پایان دوره پنج‌ساله برنامه ششم یا سند چشم‌انداز ١٤٠٤ نیز زمان زیادی باقی نمانده و اکنون وقت آن رسیده که ارزیابی کنیم. باید ببینیم چقدر با اهداف و آرمان‌های این سند فاصله داریم و چه اندازه توانسته‌ایم اهداف و آرمان‌ها را محقق کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده استفاده‌ نکردن از تمام ظرفیت‌های کشور را یکی از دلایل تحقق‌نیافتن اهداف ذکر کرد و افزود: تازمانی‌که مشارکت نباشد، نه این سیاست‌ها که هیچ‌یک از سیاست‌های کلی نظام محقق نخواهد شد». او موفقیت گفتمان اعتدال‌گرایی را مدنظر قرار داد و گفت: توان‌افزایی زنان و دختران جامعه در دولت دوازدهم یکی از برنامه‌هایی است که پایه آن در دولت یازدهم با الهام از منشور حقوق شهروندی گذاشته شد و امیدواریم در این دوره محقق شود.