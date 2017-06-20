به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نشست خبری مشترک با حیدر العبادی نخست وزیر عراق اظهار کرد: همکاری های ایران و عراق در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با توجه به ظرفیت های دو کشور می تواند به سقف بسیار بالایی افزایش پیدا کند.

وی افزود: در این ملاقات پیرامون مسایل اقتصادی از جمله توسعه صادرات گاز، احداث خط آهن شلمچه به بصره و همچنین ریزگردها و اروند رود مذاکراتی را داشتیم. امیدواریم این مسائل با دستورات آقای نخست وزیر و پیگیری های ما نتیجه برسد.

جهانگیری درباره مذاکره پیرامون مشکلات زوار اربعین گفت: امیدواریم با هماهنگی های وزارت کشور و خارجه دو کشور مشکلات زوار حل شود و زوار ما بتوانند در شرایط بهتری به زیارت نائل شوند.