طرح ساماندهی آموزش عالی تصویب شد

وحید احمدی درگفتگو با خبرنگار مهر درخصوص مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی عتف گفت: طرح ساماندهی و هدفمندسازی آموزش عالی قرار است با همکاری وزارتخانه های علوم و بهداشت و تمامی دستگاه های اجرایی تدوین شود.

وی افزود: این طرح در وزارت علوم طی یکسال باید تهیه شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه ها موظف هستند تا داده و اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این طرح را در اختیار وزارتخانه ها علوم و بهداشت قرار دهند.

احمدی عنوان کرد: این طرح در تکمیل سند آمایش آموزش عالی است و در برنامه ریزی در راستای رفع نیازهای کشور انجام خواهد داد.