فروچاله های دریاچه ارژن بیشتر شد/ مشاهده ترک در زمین های اطراف

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان در بخش جنوبی رشته کوههای زاگرس و در ۶۰ کیلومتری شیراز قرار دارد. بلندترین ارتفاعات این منطقه رویشگاه سرو کوهی است. کمی پایین تر از قله، جنگل بلوط شروع شده و بخش عمده منطقه را تا دشت برم می پوشاند.

این منطقه در سال ۱۳۵۱ با وسعت ۱۹۱ هزار هکتار به عنوان پارک بین المللی انتخاب و در سال ۱۳۵۳ با وسعت ۶۵ هزار هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده معرفی شد.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز) با اظهار نگرانی از افزایش فرونشست زمین در استان فارس و ایجاد فروچاله ها به خبرنگار مهر گفت: طی آخرین بازدیدی که از دریاچه ارژن داشتیم متاسفانه تعداد فروچاله های این دریاچه بیشتر شده است.

طهمورث یوسفی ادامه داد: از زمان خشک شدن این دریاچه دو فروچاله در بستر آن به وجود آمد که متاسفانه طی چند سال گذشته این فروچاله ها عمقشان بیشتر شده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز تعداد این فروچاله ها به شش مورد رسیده که این موضوع نگران کننده است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز) با اشاره به اینکه عمق برخی از این حفره ها از چهار متر بیشتر است، اظهار کرد: در بازدید اخیر عمق برخی از این حفره ها به حدی زیاد است که یک حیوان در آن افتاده و تلف شده بود.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایلی اصلی ایجاد این فرونشستها استفاده بی رویه از منابع آبی است که خطرات زیادی را به همراه دارد، گفت: اولین حفره و فرونشست زمین در جنوب کشور و استان فارس در این دریاچه حدود ۱۵ سال قبل ایجاد شد و طی چند سال گذشته به دلیل برداشت بی رویه آب یک فروچاله یا حفره در این دریاچه ایجاد شده بود.

یوسفی با اظهار نگرانی از تکامل و ایجاد این دو فروچاله افزود: این فروچاله ها منجر به بلعیدن آب دریاچه شده و در دراز مدت می تواند تاثیرات زیادی داشته باشد.

وی با اشاره اینکه به اینکه این دریاچه بر روی گسل قرار دارد، بیان کرد: این دریاچه بر روی گسل فعال راستگرد قرار دارد که این موضوع نیز در تشدید فروچاله ها تاثیرگذار است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز) گفت: یکی از دلایل اصلی این امر و خشک شدن دریاچه دخالت انسان بوده زیرا با حفر چاه و کشاورزی اطراف دریاچه از ورود آب به داخل آن جلوگیری کرده که در نهایت منجر به خشک شدن آن شده است.

وی با اشاره به اینکه پدیده فرونشست زمین ناشی از برداشت آبهای زیرزمینی بیشتر از میزان بارندگیهای است، اظهار کرد: زمانی که میزان برداشت از آبهای زیرزمینی بیشتر از میزان تغذیه آبخوان‌ها باشد، سطح آب زیرزمینی پایین رفته و فرونشست رخ خواهد داد.

وی گفت: حداقل باید به جلوگیری از ادامه فعالیت از چاه های حفر شده غیرمجاز که در بسیاری موارد تعداد آنها از چاههای مجاز بیشتر است مبادرت کرد در غیر این صورت و با ادامه روند موجود، ضمن از دست دادن بخشهای عظیمی از منابع آب برای همیشه ، پدیده هایی نظیر فروچاله ها و فرونشستهای ناحیه ای با ابعاد نامعلوم و با آسیبهای جبران ناپذیر باز هم به وقوع خواهد پیوست.

یوسفی همچنین خواستار فنس کشی در این محدوده شد و تاکید کرد: دستگاه های ذی ربط باید نسبت به فنس کشی در این محدوده و یا حتی نصب تابلوی خطر اقدام کنند زیرا نه تنها عمق این حفره ها زیاد است بلکه ترکهایی نیز در این محدوده دیده می شود که نگران کننده است از این رو باید به مردم هشدار داده شود.

پیش از این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در خصوص ایجاد دو حفره دریاچه ارژن به خبرنگار مهر گفته بود: این سوراخها یا فروچاله ها در دشت ارژن طبیعی بوده و از سالها قبل وجود داشته است.

عزت الله رئیسی افزود: زمانیکه دریاچه ارژن خشک می شود این فروچاله های کاستی بیرون آمده و نمایان می شود اما در زمان پرآبی این فروچاله ها به دلیل عمق آب قابل رویت نیست.

وی با بیان اینکه در زمان پرآبی این فروچاله ها پوشانده می شوند، ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته به دلیل حفر چاه در بالادست دریاچه یا در چشمه ارژن ورودی آب آنقدر به دریاچه کاهش یافت که ارژن خشک شد.

وی ادامه داد: دو عامل خشکسالی و حفر چاه های متعدد در اطراف دریاچه ارژن باعث خشک شدن دریاچه و در نهایت نمایان شدن این فروچاله ها شد.

دبیر قطب زمین شناسی زیست محیطی استان فارس افزود: در گذشته هر شش سال یک بار دریاچه خشک می شد اما هم اکنون پنج سال است که این دریاچه خشک شده و مشکلاتی برای آن به وجود آمده است.