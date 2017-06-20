به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی گلستان مختار مهاجر اظهار کرد: سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای رونق و آغاز به کار ۱۹۰ واحد یا طرح بخش کشاورزی استان جذب شد.

وی با بیان اینکه گلستان رتبه نخست کشور در جذب وام از محل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را کسب کرده، افزود: مازندران با دو و ۱۷۰ میلیارد ریال و اصفهان با یک هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال به ترتیب رتبه های دوم و سوم را بعد از استان گلستان در جذب وام از محل اعتبارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور را کسب کردند.