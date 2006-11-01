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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۴۰

اسكان جمعي از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در سالن مطالعه

اسكان جمعي از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در سالن مطالعه

تعدادي از دانشجويان جديدالورود دوره كارشناسي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در سالن مطالعه خوابگاه اين دانشگاه اسكان داده شده اند.

عليرضا عمادي - دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: دانشگاه به دليل كمبود فضاهاي خوابگاهي جهت اسكان تعدادي از دانشجويان ورودي جديد سالن مطالعه خوابگاه را به كار گرفته و در آنها تخت گذاشته است.

وي اضافه كرد: فضاي مانور دانشجويان اسكان داده شده در سالن مطالعه خوابگاه به اندازه مساحت يك تخت است و امكانات گرمايشي اين سالن همراه با سرد شدن هوا در حد مطلوبي نيست.

دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفت: مسئولين دانشگاه نياز به خوابگاه هاي خصوصي را كاملا لمس كرده اند اما مشخص نيست چرا سياست هاي آنها با خوابگاه هاي خصوصي منطبق نيست.

کد مطلب 401054

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