اسكان جمعي از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در سالن مطالعه

عليرضا عمادي - دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: دانشگاه به دليل كمبود فضاهاي خوابگاهي جهت اسكان تعدادي از دانشجويان ورودي جديد سالن مطالعه خوابگاه را به كار گرفته و در آنها تخت گذاشته است.

وي اضافه كرد: فضاي مانور دانشجويان اسكان داده شده در سالن مطالعه خوابگاه به اندازه مساحت يك تخت است و امكانات گرمايشي اين سالن همراه با سرد شدن هوا در حد مطلوبي نيست.

دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفت: مسئولين دانشگاه نياز به خوابگاه هاي خصوصي را كاملا لمس كرده اند اما مشخص نيست چرا سياست هاي آنها با خوابگاه هاي خصوصي منطبق نيست.