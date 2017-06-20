به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی عصر سه شنبه باحضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قزوین ازخدمات فعالان این رسانه تشکر کرد.

زراّبادی ضمن تشکر از خدمات ارزشمند همه رسانه ها در اطلاع رسانی و انعکاس عملکرد خدمتگزاران نظام و نیز مشکلات مردم تصریح کرد: بدون شک خبرگزاری مهر با دوری از رنگ و بوی سیاسی توانسته به اصل خبر بپردازد و در اطلاع رسانی موفق عمل کند.

وی بیان کرد: امروز مطلع شدم که شما کمترین نیرو را دارید اما این حداقل نیرو واقعا کیفی است و شما نشان داده اید در رسانه هم می توان جهادی کار کرد و الگو شد.

حضور مستمر خبرگزاری مهر در جلسات و رویدادها قابل تقدیر است

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در اکثر جلسات و برنامه های مهم، حوادثو رویدادها خبرگزاری مهر حضور دارد و اطلاع رسانی مناسب و حرفه ای انجام می دهد و گاهی منبع سایر رسانه هاست که جای تشکر دارد.

وی گفت: قدردان خدمات و تلاش های همه اصحاب رسانه هستیم و شخصا به نقش خبرنگاران در اطلاع رسانی و انتقال مشکلات و دیدگاههای مردم به مسئولان و نمایندگان و کمک به حل آنها باور جدی دارم و از این فعالیت تشکر می کنم.

زرآبادی اضافه کرد:درتعامل با رسانه ها هیچ مشکلی ندارم وبه محدودیت قائل نیستم و هر زمان که شما خبرنگاران احساس کنید باید در ارتباط با شما جوابگوی مسائل باشم آماده خدمت هستم.

در این دیدار محمدرضا جباری سرپرست خبرگزاری مهر استان قزوین ضمن تشکر از حضور نماینده قزوین در این خبرگزاری اظهارداشت: ما نیز در کنار همه خدمتگزاران کشور در کسوت رسانه مصمم هستیم در خدمت مردم و مسئولان برای پیشرفت استان باشیم.

وی افزود:کار در رسانه بسیار سخت، حساس و مهم است و شاید از نظر اقتصادی به هیچ عنوان برای برخی مقرون به صرفه نباشد و بیشتر کسانی که در این عرصه هستند با عشق و علاقه و انگیزه خدمت به مردم در صحنه حضور دارند و معمولا خدمات آنها به نحو مطلوب پاسخ داده نمی شود.

جباری اضافه کرد: رسانه ها در فرهنگ کشور نقش بی بدیلی دارند لذا از نمایندگان انتظار داریم و پیشنهاد می کنیم هر ساله در بودجه های فرهنگی استانها، درصدی نیز برای رسانه ها پیش بینی شود تا به استقلال رسانه و تامین بخش ناچیزی از هزینه های جاری آنها کمک کند.

در ادامه لوح یادبودی از سوی سرکار خانم زرآبادی به خبرنگاران خبرگزاری مهر استان اهداء شد.