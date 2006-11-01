به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس جمهور در آغاز اين جلسه با قدرداني از مردم شهرستان هاي مختلف استان تهران كه در ماه مبارك رمضان و چند روز گذشته با استقبال گرم و پر شور از اعضاي دولت، آنها را براي خدمت بيشتر تشويق كردند، گفت: مردم استان تهران به ويژه شهر تهران در پيروزي و تحقق انقلاب اسلامي و آرمان هاي امام خميني (ره) همواره پيشگام بودند.

دكتر احمدي نژاد تاكيد كرد كه جمهوري اسلامي همواره شاهد عالي ترين تجليات ايمان اين مردم از جمله در ايام الله 15 خرداد و 17 شهريور بوده است.

وي با بيان اين كه مردم استان تهران با تقديم 36 هزار شهيد و بيش از صد هزار جانباز و آزاده سهم بسيار بزرگي در انقلاب اسلامي دارند، اظهار داشت: امروز آباداني، پيشرفت و نظم تهران موجب مباهات ملت ايران و ساير ملت هاي آزادي خواه است و اميد است با تلاش هاي مسئولان شاهد حل مشكلات مردم اين استان همراه با پيشرفت و توسعه ساير مناطق كشور باشيم.

به گزارش مهر؛ رئيس جمهور همچنين دهم آبان سالروز شهادت شهيد محراب آيت الله قاضي طباطبايي را گرامي داشت و با اشاره به فرا رسيدن سالروز 13 آبان، گفت: روز سيزدهم آبان يوم الله و روزي است كه در آن اتفاقاتي رخ داد كه سرنوشت ها را تغيير داد.

دكتر احمدي نژاد افزود: در حالي كه در اين روز در سال 43 حضرت امام (ره) دستگبر و تبعيد شدند، 14 سال بعد دانش آموزان كه امام از آنها به عنوان ياران در گهواره خود ياد كرده بودند، با قيام خود سرنگوني رژيم شاهنشاهي را تسريع كردند و اين حماسه در سال 58 با تسخير لانه جاسوسي كه موجب شكست هيمنه نظام سلطه شد، تكميل گرديد.

بنا بر اين گزارش، پيش از جلسه امروز، در جلسه سوم آبان كه كاملا به بررسي مسائل استان تهران اختصاص داشت و همچنين در جلسات نهم و بيست و ششم مهر ماه، مجموعا 176 مصوبه براي رفع مشكلات و مسائل مختلف شهرستان هاي استان تهران به تصويب رسيده بود.

جلسه امروز هيات وزيران كه از ساعت 14 آغاز شده است، تا لحظه ارسال اين خبر همچنان ادامه دارد.