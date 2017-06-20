به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی محمدیان سهشنبهشب در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر اظهار داشت: کارگروه مشترک برای اجرای تفاهمنامه بین اداره کل اوقاف و بنیاد مسکن تشکیل میشود.
وی با تشریح تفاهمنامه سازمان مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اضافه کرد: تصویب و اجرای این تفاهمنامه نقش بسیار مهم در اجرای برنامههای اوقاف و بنیاد مسکن خواهد داشت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اضافه کرد: این تفاهمنامه با توجه به منزلت وقف در احکام دین مبین اسلام و به منظور استفاده از ظرفیتهای گوناگون موقوفات در روستاهای کشور و برای اجرای امینانه نیات واقفین خیر اندیش و بهمنظور ایجاد وحدترویه در صدور اسناد مالکیت اراضی موقوفات اجرا میشود.
وی ادامه داد: تفاهمنامه همکاری مشترک بین دو نهاد انقلابی بنیاد مسکن و اوقاف و امور خیریه در راستای اجرای سیاستهای کلی قانون ششم توسعه کشور و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سازمانهای مذکور امضا شده است.
محمدیان تاکید کرد: در صورت اجرای مفاد این تفاهمنامه در استان، اشکالات عمده در صدور اسناد مساجد، بقاع متبرکه و موقوفات برطرف خواهد شد و همچنین در احداث و تعمیر مسکن روستایی رونق فراوانی اتفاق خواهد افتاد.
