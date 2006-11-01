مردم جهان درپي رسيدن به زمينه هاي مشترك هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از موسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها، سيد محمد خاتمي رئيس موسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها كه براي دريافت دكتراي افتخاري تاريخ از دانشگاه سنت اندروز به اسكاتلند سفر كرده است، در مصاحبه با نشريه دانشجويي اين دانشگاه در پاسخ پرسشي در رابطه با سهم وي براي كمك به گفتگوي بين اديان و ماهيت گفتگوي تمدنها اظهار داشت: وضعيت كنوني اعمال زور، خشونت و رويارويي در زندگي انسانها مناسب نيست و بايد به تفاهم و همكاري تغيير كند.

وي با اشاره به استقبال از ايده گفتگوي تمدنها گفت: اين امر نشان مي دهد كه مردم سراسر جهان از آنچه كه در آينده رخ خواهد داد نگران بوده و به دنبال رسيدن به زمينه اي مشترك هستند.

رئيس جمهور سابق ايران گفت: انقلاب ما مردم را از تاريخ ديكتاتوري بسيار سياه و تيره و تلخ نجات داد.

وي با اشاره به اينكه دمكراسي را نمي توان يك مفهوم تجويزي دانست ، افزود: ملت ما در يكصد سال گذشته مسير دمكراسي را همواره كرده است. ما از اولين ملتهاي منطقه و كشورهاي شرقي هستيم كه به سوي ايجاد پارلمان و قانون مشروطه حركت كرديم.

خاتمي در اين گفتگوي كوتاه كه شب گذشته پس از افتتاح مركز ايرانشناسي در سنت اندروز صورت گرفت تأكيد كرد: به نظر من انقلاب اسلامي گامي عمده در تحقق دمكراسي بود. من اعتقاد دارد كه ايران به شرايط گذشته باز نمي گردد.

وي افزود: قطعاً در سياستها و تاريخ افت و خيزهايي وجود دارند اما مسير ملت مطمئنا به سوي دمكراسي است.