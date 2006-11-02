قهرمان پارالمپيك جهان در رقابت هاي دو و ميداني نكوداشت اصفهان شركت نمي كند

نادري در گفتگو با خبرنگار مهر دليل اين موضوع را برنامه تمريني و بدنسازي خود دانست و گفت: در حال حاضر در دوران آماده سازي بدني خود هستم و بر روي برنامه هاي قدرتي فعاليت مي كنم. لذا امكان حضور در مسابقات پرتاب نيزه وجود نداشت و با مشورتي كه با كادر مربيان خود داشتم در رقابت ها حاضر نشدم.

قهرمان پارالمپيك جهان تاكيد كرد: البته انصرافم از رقابت ها به معني عدم حضورم نيست. من نيز همراه با پرتابگران اصفهاني و ايراني در مسابقات هستم ضمن اينكه اينگونه رقابت ها عرصه خوبي براي شناسايي سطح توانايي ساير تيم هاست.