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۱۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۱۲

قهرمان پارالمپيك جهان در رقابت هاي دو و ميداني نكوداشت اصفهان شركت نمي كند

علي نادري قهرمان پارالمپيك جهان در رشته دو و ميداني به دليل برنامه تمرينات آماده سازي خود جهت حضور در رقابت هاي پارالمپيك پكن با صلاحديد مربيان از حضور در رقابت هاي دو و ميداني نكوداشت اصفهان پايتخت فرهنگي جهان اسلام انصراف داد.

نادري در گفتگو با خبرنگار مهر دليل اين موضوع را برنامه تمريني و بدنسازي خود دانست و گفت: در حال حاضر در دوران آماده سازي بدني خود هستم و بر روي برنامه هاي قدرتي فعاليت مي كنم. لذا امكان حضور در مسابقات پرتاب نيزه وجود نداشت و با مشورتي كه با كادر مربيان خود داشتم در رقابت ها حاضر نشدم.

قهرمان پارالمپيك جهان تاكيد كرد: البته انصرافم از رقابت ها به معني عدم حضورم نيست. من نيز همراه با پرتابگران اصفهاني و ايراني در مسابقات هستم ضمن اينكه اينگونه رقابت ها عرصه خوبي براي شناسايي سطح توانايي ساير تيم هاست.

کد مطلب 401069

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