سازمان عمران دریا و ساحل تشکیل شود/ کاهش ۷۱.۵ درصدی غریق

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار سه شنبه شب در جلسه ستاد ساماندهی طرح‌های دریای مازندران ویژه سال ۹۶ با اشاره به کاهش ۷۱.۵درصدی کاهش غریق در استان سواحل مازندران، اظهار کرد: در رابطه با سالم‌سازی دریا یکی از مشکلاتی که وجود دارد اینکه استانداری مسئول هماهنگی این طرح است و دستگاه‌های عضو ستاد ساماندهی باید پای‌کار بیایند تا استانداری پیگیری سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی در استان باشد.

وی در ادامه وضعیت تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل را مورداشاره قرارداد و گفت: با تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل و اجرای این مصوبه قانونی بسیاری از مشکلات سواحل استان با انجام کارهای مستمر و دائمی مرتفع خواهد شد.

استاندار مازندران، افزود: از یک برنامه موقت نمی‌توان کار آرمانی و درازمدت داشت بلکه باید برای موضوع ساماندهی سواحل با قوانین مصوب برنامه و کار دائمی انجام داد.

فلاح جلودار، بابیان اینکه مسئله مهم امروز فرهنگ است، ادامه داد: مازندران استانی است که به لحاظ فرهنگی و دینی دارای شرایط خاص و دیدگاه‌هایی مهم است بر این اساس در موضوع سواحل نگرآن‌یکسری شرایط و هنجارهایی هستیم که تز بیرون به استان ما تحمیل می‌شود.

وی، افزود: وقتی مقام معظم رهبری چندین ساعت را با حضور مسئولان به موضوع فرهنگ اختصاص می‌دهند و درباره آن صحبت می‌کنند بایستی اثرات آن سخنان در عملکرد مسئولین نمود پیدا کند.

مقام عالی دولت در استان مازندران، با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه استان به‌عنوان پرچم‌دار وفرمانداران به‌عنوان قائم‌مقام در موضوعات فرهنگی ، گفت: نباید این‌گونه باشد که تنها مشکلات دیده‌شده و راه‌حل ارائه نشود تنها تهیه بسته فرهنگی راه‌حل مشکلات فرهنگی نیست.

فلاح جلودار ، افزود: انتظار داریم هرکدام از کمیته‌های عضو ستاد ساماندهی سواحل مسئولیت دارند تا به مسئله و مشکلات کمیته خود توجه داشته و همه امکانات را در حد اقتضائات موجود برای پذیرایی از مسافران عید فطر و تابستان پیش رو فراهم کنند.