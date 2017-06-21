نمایشگاه «کپی/ پیست» به اصفهان می رود/ هنرمندان آلمانی در ایران

زرتشت رحیمی کوکیوریتور نمایشگاه «کپی/ پیست» درباره برپایی این نمایشگاه در اصفهان و حضور هنرمندان خارجی در طول برگزاری آن، به خبرنگار مهر گفت: «کپی/ پیست» با این ایده که اشکال جدیدی از هنرِ معاصر که هم اکنون در بخش مهمی از دنیای هنر در جریان است را معرفی می کند و با همراهی ۱۳ هنرمند معاصر مطرح جهان که اکثر آنها در برلین ساکن هستند شکل گرفت. شهرام انتخابی هنرمند و کیوریتورنمایشگاه، اینجا نقش نوعی میانجی فرهنگی را بازی می کند و با استفاده از مفهوم «کپی/ پیست» سعی دارد با تغییر پس زمینه ی این آثار، شکل جدید و قابل در یافتی از هنر معاصر را برای مخاطبان ایرانی به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه من به همراه آسیه سلیمیان به عنوان کو کیوریتور همکاری داریم تا بتوان در ایجاد هماهنگی و فهم صحیح آثار برای مخاطبان نقش ایفا کنیم.

به گفته وی این نمایشگاه قرار است در ۳ گالری «آفرینش های معاصر، گالری اکنون و خانه صفوی» اصفهان، ۲ تیرماه همزمان افتتاح می شود و تا تاریخ ۲ مرداد ادامه دارد. انجمن فرهنگی اتریش در ایران (OKF)، سفارت آلمان در تهران، سفارت پادشاهی هلند از حامیان نمایشگاه « کپی/ پیست» هستند.

رحیمی همچنین بیان کرد: نمایشگاه پیش رو در زمینه های فرهنگی، محیط زیست، اقتصاد، هویت، وحوزه هایی که به رسانه ارتباط دارند برگزار می شود. و در این نمایشگاه چند هنرمند آلمانی که اثرشان در این نمایشگاه «کپی/ پیست» شده است حضور خواهند داشت. این نمایشگاه در شکل خلاصه تر پیش از این در گالری طراحان آزاد برپا شده بود.

در استیتمنت این نمایشگاه نیز آمده است: «کپی/ پیست» می خواهد عملکردِ هنری پدیده تکثیر و تکرار و نسخه برداری را بررسی کند. پدیده ای آشنا اما نه چندان مرور شده که در جاهای مختلف جهان تعریفش متفاوت است. تا آنجا که به خاورمیانه مربوط است «کپی/ پیست» همچون سراب، فاقد یک واقعیت ملموسِ فرهنگی است و کامل و عملگرایانه ترجمه نشده است. از آن سو، کنکاش در پدیده نسخه برداری یا کپی کردن، ریشه ای عمیق در گفتمان فرهنگ اروپایی دارد. آنجا، نسخه برداری متعدد «هاله» زداست. همچنین، نسخه برداری در آنچه هنر اسلامی می خوانیم و نیز نوع برخورد با متن نوشتاری نزد سنت گرایان، دارای نقشی قدرتمند است و شخصیتِ هنری، فکری و جهان بینی هر نهاد را بازتاب می دهد.

در عصر دیجیتال و جهانی شدن پدیده نسخه برداری شتاب و شدت گرفته است. با وجود این که این مسأله با صنعت تبلیغات مرتبط است، در گفتمان های هنری و مناسباتِ فرهنگی (از جمله دوسالانه ها) به صورت مداوم به چالش کشیده می شود. هنرمندان نمایشگاه «کپی/ پیست» محور اصلی کارخود را تاثیرِ نسخه برداری و تکثیر در مسائل فرهنگی، محیط زیست، اقتصاد، هویت ورسانه قرار دادند. به این صورت به پرسش سوالاتی می پردازند که تولید هنری؛ بیشتر از همیشه با آن روبرو است. مانند نویسندگی، حق چاپ، کپی رایت- کپی لفت، وغیره. ضمنا مشخص بودن منبع، کنترل و دستکاری اطلاعات از زیر عنوان های مرتبط با موضوعِ مورد نظر هستند.

موضوع دیگر محدودیت نسخه است. «نسخه های محدود» (یا چند نسخه ای) امکانی برای بازاریابی تعداد زیادی از یک اثر را فراهم کردند و می توان گفت شاید، عامل ترویج دموکراسی در بازار هنر شدند اما، منحصر به فرد بودگی اثر طبعا کمتر شد.

این مضمون ها دستمایه های اصلیِ نمایشگاهِ حاضر هستند.

مضامینِ دیگر پروژه شامل: هنر جعل و سرقت ادبی، اجرای مکرر وهمینطور برخورد با تبلیغات، رسانه های جمعی و تک محصولی هستند.

«کپی / پیست» یک تلاشِ جدی فرهنگی و هنری ست تا با استاندارد های روزِ هنرِ دنیا، مجموعه ای در اختیارِ هنر ایران قرار دهد.

شهرامِ انتخابی هنرمند و کیوریتورِفعال در هر دو منطقه، این پروژه را ساخته و پیش برده است. تمامیِ هنرمندانِ شرکت کننده ساکنِ برلین هستند و بدون استثنا شخصیت های فعال هنر در سطحِ جهان هستند. تمرکز بر روی هنرمندان مستقر در برلین، نه تنها به دلیل این واقعیت است که انتخابی خود در برلین زندگی می کند، بلکه برلین مرکز زندگی جامعه بزرگ هنرمندان بین المللی است.

در میان آنها نمایندگان پاویون ملی در دوسالانه ونیز: کندیس برایتز (۲۰۱۷و۲۰۰۵)، اگیل سربیونسون (۲۰۱۷)، (وادیم زاخاروف ۲۰۱۳)، مونیکا بن ویچینی (۱۹۹۹،۲۰۰۱،۲۰۰۵،۲۰۱۱،۲۰۱۵)، کریستین لار (۲۰۱۵)، کریستیان یانکوفسکی (۲۰۱۳ و۱۹۹۹) و آناتولی شوورالف (۲۰۰۹) شاخص هستند.

بریگیت برنر، ماتیلده ترهاینه، کارین ساندر، کریستین لار استادان هنر در دانشگاه و آکادمی های اروپا هستند.

کریستیان یانکوفسکی کیوریتور «مانیفستا ۱۰» در زوریخ بود. هی ژانگجو، هلموت و یوهانا کاندل، کارین ساندر، کای شیمنز پروژه هایی در دوسالانه های بین المللی و موزه های بزرگ در سراسر جهان داشتند.