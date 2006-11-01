برگزاري گفتمان ديني در مدارس كشور مأموريت مهم سازمان تبليغات اسلامي است

به گزارش خبرگزاري مهر حجت الاسلام دكتر سيد مهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به اهميت طرح گفتمان ديني در استانهاي كشور، گفت: يكي از مهمترين مأموريتهاي سازمان تبليغات اسلامي در اين طرح برگزاري گفتمان ديني در مساجد و مدارس سراسر كشور است .



وي تصريح كرد: اماكن مذهبي محل حضور اقشار مختلف مردم با هر سطح سواد، فرهنگ و سن و سال هستند و آن افراد توقع دريافت فكري را از اين اماكن دارند كه اين از وظايف مهم سازمان به شمار مي رود .



حجت الاسلام خاموشي در ادامه محدوديت مبلغه را يكي ازضعفهاي اين طرح عنوان كرد: اعزام مبلغه فارغ التحصيل حوزه علميه خواهران در سطح كلان در كنار مبلغين اعزامي و اجراي طرح تبليغ چهره به چهره در هنگام گفتمان ، به اجراي بهتر و تأثيرگذاري بيشتر اين طرح كمك مي كند .



در ادامه اين نشست حجت الاسلام حسن همتي مدير كل امور فرهنگي و مسئول طرح گفتمان ديني ، اجراي اين طرح را از اول مهر تا پايان اسفند ماه امسال در 30 استان كشور الزامي دانست و افزود: تقريبا هفته اي 100 گفتمان در كشور داشته ايم كه پيش بيني مي شود 6 هزار گفتمان ديني سراسري نيز با شركت بيش از 20 ميليون نفر نوجوان و جوان در محورهاي تخصصي 6 گانه ، عرفانها و نحله هاي انحرافي، زن و خانواده، عفاف و حجاب، سيره نبوي، شبهات فكري اعتقادي و آسيب هاي اجتماعي به صورت همايشي و كارگاهي برگزار شود .



حجت الاسلام همتي در ادامه افزود : از اهداف مهم اين طرح مي توان به پاسخگويي حضوري سؤالات و شبهات فكري ، ايجاد فضاي گفتتو و هم انديشي و روابط مناسب بين ائمه جماعات، مربيان و اساتيد نوجوان و جوان حول محور دين اشاره كرد .



وي در پايان يادآور شد: با توجه به برنامه ريزي معاونت براي اجراي بهتر و ارتقاء كيفيت در عملكرد اين طرح ، هر دو هفته يكبار 15 بازرس براي نظارت در كار گفتمان ها اعزام خواهند شد .



در پايان اين نشست حجت الاسلام عباس اسكندري معاون امور فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي نيز اظهار داشت: محوريت گفتمان هاي ديني مي بايست متناسب با خط رهبري نظام بوده و از جنبه هاي جناحي و سياسي كشور جدا شود .



معاون امور فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي افزود: اين طرح در يك مرحله آزمايشي در حال اجراست و ما بايد با دقت و تفكر بيشتر در بهتر اجرا شدن طرح در استانها تلاش كنيم .

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