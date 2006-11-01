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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۹:۴۶

از سوي مصطفي دنيزلي؛

اسامي 18بازيكن پرسپوليس براي ديدار با استقلال اعلام شد

اسامي 18بازيكن پرسپوليس براي ديدار با استقلال اعلام شد

مصطفي دنيزلي سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس اسامي 18 بازيكن اين تيم را براي ديدار با استقلال اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل ازسايت رسمي باشگاه پرسپوليس، دنيزلي درپايان تمرين امروز اسامي 18 بازيكن براي ديداربا استقلال را اعلام كرد.

طبق فهرست ارائه شده نام احسان خرسندي، محمد محمدي، مسعود زارع، داريوش رضائيان، نيما قويدل، عليرضا حقيقي و محمد پروين در بين 18 بازيكن ديداربا استقلال قرارندارد.

به نظر مي‌رسد مصدوميت احسان خرسندي وعدم حضوركامل وي درتمرينات هفته جاري اصلي ‌ترين دليل براي خروج نام اين بازيكن از فهرست 18 نفره تيم پرسپوليس براي ديداربا استقلال بوده است .

طبق اعلام دنيزلي بازيكناني كه درليست 18 نفره قرارندارند در تمرين صبح روز پنج شنبه نيزغايب خواهند بود.

کد مطلب 401078

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