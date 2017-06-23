به گزارش خبرنگار مهر، با دستور مستقیم داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان طی روزهای گذشته دو رشته کیک بوکسینگ«واکو» و ساواته از فدراسیون ورزشهای رزمی خارج و به فدراسیون انجمن های ورزشی منتقل شد.



اینکه این تصمیم براساس کدام دلیل منطقی صورت گرفته به هیچ عنوان مشخص نیست و کاش معاونت ورزش قهرمانی در متن حکم انتقال، حداقل به این موضوع اشاره می کرد. بدون شک برای اتخاذ چنین تصمیمی باید کارشناسان وزارت ورزش و اساتید رزمی در پی برگزاری جلساتی موضوع را بررسی و تصمیم گیری کنند.



شورای ساماندهی سبک ها از سوی دیوان عدالت اداری منحل شده و با این وجود نمی توان مدعی شد که این شورا چنین تصمیمی گرفته است. چرا که در متن نامه انتقال هم اشاره ای به این موضوع نشده است.



کیک بوکسینگ واکو یکبار ۳۰ تیرماه ۱۳۹۴ با نامه سجادی معاون وقت وزارت ورزش و البته پس از انجام جلسات متعدد و کارشناسی شده از فدراسیون انجمن های های ورزشی به فدراسیون ورزشهای رزمی منتقل شد. اینکه در این مدت چه اتفاقی افتاده که دوباره تصمیم به بازگشت گرفته شده، مشخص نیست!



سئوال مهمی که در این بین بی پاسخ مانده تکلیف باقی سبک های کیک بوکسینگ که اکنون در فدراسیون ورزشهای رزمی فعالیت می کنند چه می شود؟ اینکه چرا «واکو» در ادوار مختلف نمی تواند با سیاست های فدراسیون ورزشهای رزمی فعالیت کند خود جای سئوال دارد.



اما چرا داورزنی بعد از جوجیتسو، دو رشته دیگر رزمی را از مدیریت فدراسیون ورزشهای رزمی خارج کرده است؟ ماهیت این رشته یا سبک ها رزمی است و طبیعی است که باید زیر نظر یک فدراسیون با ماهیت رزمی فعالیت کنند و بازهم تکرار می کنیم که چنین تصمیمی بر اساس کدام کار کارشناسی شده اتخاذ شده است؟ آیا با مدیریت فدراسیون رزمی ، کارشناسان و مسئولان فدراسیون ورزشهای رزمی در این خصوص مشورت یا جلسه ای برگزار شده خیر؟

کمیته ملی المپیک یک شخص را به عنوان مسئول این رشته رزمی معرفی کرده و وزارت ورزش مدتی بعد، شخص دیگری را به عنوان مسئول برای همین رشته معرفی می کند. این تناقض و برخی امور دیگر جای سئوالات بسیاری را باقی می گذارد که هر چه بیشتر به دنبال جواب باشی، کمتر به آن خواهید رسید



به نظر می رسد قبل از آنکه تصمیم کارشناسی شده باشد، بیشتر به پاک کردن صورت مسئله می ماند! تصمیمی که رابطه بیش از ظابطه در اتخاذ آن دخیل بوده است. اینکه بخواهیم مشکل اساسی و ریشه ای «واکو» و مدیران آن با مسئولان فدراسیون ورزشهای را نادیده گرفته و با انتقال به یک فدراسیون دیگر، صورت مسئله را پاک کنیم، به نظر می رسد راهکار نخ نما شده ای باشد!

در پایان باید عنوان کنیم که به جای اتخاذ چنین تصمیم های خلق ساعه و بی پشتوانه ای، به دنبال رفع مشکل باشید. اگر دو ماه بعد با تغییر احتمالی وزیر ورزش و یا معاون وزیر، بازهم تصمیم به تغییر فدراسیون این دست رشته ها گرفته شد، چه باید کرد؟ کیک بوکسینگ واکو از کاراته به انجمن های رزی و پس از آن به فدراسیون رزمی در گردش بوده و این دور باطل همچنان ادامه دارد!