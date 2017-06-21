کشف یک محموله بزرگ قاچاق دام در تویسرکان

سرهنگ علی معصومی معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف محموله دام قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

وی در توضیح این خبر گفت: مأموران پاسگاه انتظامی بخش خرمرود در محور فرعی تویسرکان-گنجنامه یک دستگاه کامیون باری را متوقف کردند که در بازرسی از کامیون ۲۰۰ رأس دام قاچاق و فاقد هر گونه مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه خودروی مورد نظر توقیف و ۲ نفر در این خصوص دستگیر شدند، گفت: افراد پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی شدند.

سرهنگ معصومی گفت: بیماری های خطرناکی همچون تب کریمه کنگو و تب برفکی قابل سرایت به انسان است و جابجایی و نقل و انتقال احشام بدون مجوز بهداشتی می تواند سلامت هموطنان را به مخاطره بیندازد.