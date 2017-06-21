به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات فوتسال جام رمضان قم بامداد چهارشنبه در سالن شهید حیدریان قم به پایان رسید و چهره تیم‌های راه یافته به مرحله نیمه نهایی این دوره از رقابت‌ها مشخص شد.

در مسابقات برگزار شده از گروه یک، دیدار حساس تیم‌های فوتسال شهدای مدافع حرم و مصالح ساختمانی آسیا با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما همین تساوی کافی بود تا تیم مصالح ساختمانی آسیا به عنوان دومین تیم صعود کننده از گروه یک مشخص شود.

در دیگر بازی این گروه قرار بود تیم‌های شهدای نیروگاه و صدرا سیستم با هم رقابت کنند که این دیدار به دلیل غیبت تیم شهدای نیروگاه ۳ بر صفر به سود صدرا سیستم اعلام شد اما این پیروزی بی‌دردسر نتوانست کمکی به برنامه صعود صدرا سیستم از مرحله دوم کند.

در گروه دوم، تیم فوتسال امیران اسپورت در مسابقه برابر تیم دلسوختگان اهل بیت(ع) با برتری قاطع ۵ بر یک میدان را ترک کرد و به لطف این پیروزی به عنوان تیم اول گروه دوم راهی نیمه نهایی شد و دلسوختگان اهل بیت(ع) با قرار گرفتن در جایگاه سوم از مسابقات خداحافظی کرد.

تیم فوتسال بازار بزرگ شمسه نیز که قرار بود با تیم سرای کلبه روبرو شود به دلیل غیبت این تیم در میدان ۳ بر صفر برنده شد و به صورت هم امتیاز با امیران اسپورت و به دلیل تفاضل گل کمتر دوم شد و به نیمه نهایی رفت.

مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام رمضان قم امشب برگزار می‌شود و تکلیف ۲ تیم راه یافته به نیمه نهایی مشخص خواهد شد که برنامه آن به شرح ذیل است:

ساعت ۲۳: ۰۰ امیران اسپورت - مصالح ساختمانی آسیا

ساعت ۰۰: ۳۰ شهدای مدافع حرم - بازار بزرگ شمسه