هیئت مدیره اعلام شده نماینده قم در لیگ برتر فوتسال قطعی نیست

رسول قلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فهرست اخیر اعضای هیئت مدیره قطعی نیست و ممکن است اصلا هیئت مدیره‌ای تشکیل نشود و در این صورت احتمالا به صورت شراکتی تیم را اداره می‌کنیم.

وی افزود: پیش از این اسامی اعضای هیئت مدیره باشگاه از سوی ریاست هیئت مدیره و اعلام شده بود اما شرایط به سمتی پیش رفت که ممکن است حتی هیئت مدیره اصلا تشکیل هم نشود.

مدیر عامل باشگاه آتلیه طهران قم گفت: در حال حاضر هیچ یک از افرادی که نام آن‌ها اعلام شده بود عضو هیئت مدیره نیستند و به احتمال قریب به یقین تیم را به صورت شراکتی با همراهی آقای امیر حسینی‌نژاد اداره می‌کنیم و در حال حاضر تمرکز ما روی موضوع هیئت مدیره نیست.

قلی‌زاده در مورد وضعیت حامی مالی این تیم بیان داشت: هنوز در این زمینه چیزی قطعی و نهایی نشده است. شخص آقای امیرآبادی به همراه مسئولان اداره ورزش و جوانان و استانداری قم به دنبال حل این مشکل هستند و قرار است جلسه‌ای در اسرع وقت با گزینه مورد نظر برای حمایت مالی برگزار شود.

مدیر عامل باشگاه آتلیه طهران قم در مورد وضعیت تمرینات تیم فوتسال قم عنوان کرد: واقعیت این است که ما تا زمانی که حامی مالی مشخصی نداشته باشیم نمی‌توانیم تمرین برگزار کنیم. بدون تردید به محض نهایی شدن حضور حامی مالی، تمرینات آغاز می‌شود و کار را شروع می‌کنیم اما تأکید می‌کنم که استارت کار ما منوط به قطعیت حضور اسپانسر است.

این در حالی است که فرصت کمی تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی مانده و هنوز تکلیف وضعیت آینده هیچ یک از ۲ نماینده قم در لیگ برتر فوتسال مشخص نیست.