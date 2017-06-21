اعزام ۷۰ هزار نفر روز مبلغ به مناطق مختلف استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوال مهر در خصوص اعتبارات فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان، افزود: در سال گذشته از محل فصل دو و ۵ و فصل ۵ از مرکز یک میلیارد تومان تخصیص یافته بود.

وی اظهار کرد: اعتبار ات فصل ۵ حدود ۸۰۰ میلیون تومان بوده و امسال اعتبارات فرهنگی امیدواریم افزایش یابد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی،گفت: بر اساس اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی این سازمان دارای شخصیت مستقل و در چارچوب سیاست های مقام معظم رهبری اداره می شود و در بحث اهداف و وظایف با دفتر مقام معظم رهبری هماهنگ است و احیا و اشاعه اندیشه اسلام ،دفاع از اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و گسترش کمی و کیفی تبلیغات دینی از مهمترین اهداف سازمان تبلیغات اسلامی است.

صفی یاری تاکید کرد:اصل تبلیغ اسلام برنامه محوری سازمان تبلیغات اسلامی بوده و اصل ولایت مداری و پرهیز از جناح گرایی سیاسی از دیگر اهداف این سازمان است و عزت،منزلت،مصلحت و هم افزایی توانمندی ها ی و بهره وری از ظرفیت های مردمی و انقلابی گری اصل مهم سازمان تبلیغات اسلامی است که برای مقابله با خرافات و رعایت همبستگی ملی نیز در راستای اهداف این سازمان دنبال می شود.

وی به فعالیت های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ۵ ساله تعداد مستقرین به ۶۵ نفر می رسد که طی سال گذشته نیز فعالیت های مستمری در این زمینه برگزار شد و ۵ هزار و ۷۸۰ کلاس را مستقرین برگزار کردند و هزار و ۶۳۲ گفتمان دینی نیز در سال گذشته اجراشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: ۲ هزار و ۵۵۰ برنامه در زمینه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و عفاف و حجاب در سال گذشته اجرا شد و همسران روحانیون نیز در برنامه های فرهنگی عملکرد خوبی داشتند و ۳۷۵ برنامه از سوی این قشر اجرا شد و ۴ هزار و ۳۸۱ فعالیت توسط مستقرین در سال گذشته اجرا شد.

صفی یاری افزود: ۷۰هزار نفر روز مبلغ در سال گذشته به مناطق مختلف استان اعزام شدند و آموزش اقشار تاثیرگذار از دیگر برنامه های این سازمان است و ۲ هزار و ۵۵۰ نفر از افراد تاثیرگذار تحت پوشش آموزش های تخصصی این سازمان قرار گرفتند.

وی به برگزاری ۳۶۳ کلاس با حضور ۴ هزار و ۹۹ قرآن آموز در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۴۰ حلقه تفسیری در سال گذشته با حضور ۲ هزار و ۷۰ نفر برگزار شد.

صفی یاری گفت: ۲۱۵ مورد حمایت از مراسم و محافل قرآنی در سال گذشته انجام شدو ۶۵۱ فعالیت قرآنی در سال ۹۵ با ۲۰ حضور هزار و ۶۱۷ نفر شرکت کننده انجام شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: طرح بزرگ سبک زندگی قرآنی نیز از سوی این سازمان پیگیری و ۱۵ محفل در این زمینه برگزار شد.

صفی یاری تصریح کرد: ۱۲ پایگاه قرآنی مصباح الهدی با حضور ۳۵۰ نفر در سال گذشته اجرا شد و طرح مستمر استعدادهای درخشان قرآنی نیز در سال گذشته اجرا و ۳۰ نفر گزینش نهایی شدند.

وی از حضور در فعالیت ها و مسابقات کشوری قرآنی با ۷۲ شرکت کننده خبر داد و گفت: ۳ برگزیده در این مسابقات از استان زنجان بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به فعالیت ۵۰ نفر در جمعیت بانوان فرهیخته دینی استان زنجان اشاره کردو گفت: الگو سازی، نهاد سازی، جریان سازی و کادر سازی از سوی این جمعیت پیگیری می شود.

صفی یاری از برگزاری سومین همایش لبیک یا حسین در استان زنجان خبر داد و گفت: طرح ویژه آسیب های اجتماعی نیز از سوی این سازمان اجرا می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به فعالیت دبیرستان صدرا در زنجان، اشاره کردو گفت: همکاری لازم برای فعالیت های این دبیرستان انجام نشده است.

صفی یاری از چاپ و نشر ۲۱ هزار بروشور خبر داد و گفت: هشت کتاب نیز در سال گذشته چاپ شد و همچنین نرم افزار فرقه شناسی در سال جاری رونمایی شد و۲۱ نماهنگ نیز از سوی روابط عمومی انجام شده است.