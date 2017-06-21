دیدار منتخبان شورای شهر پنجم با شهردار تهران

حجت نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات جلسه روز چهارشنبه منتخبان شورای پنجم، گفت: در جلسه امروز اعضای شورا توافق کردند در طول چهار سالی که در شورای پنجم حضور دارند برای هیچ سمتی از شورا خارج نشوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه اعضا در جلسه حاضر بودند، گفت: تمام ۲۱ عضو شورای پنجم با این تفاهم نامه موافق بوده و به آن رای دادند که نشان می دهد این شورا، شورایی همدل وهمراه است.

نظری ادامه داد: از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز بحث تعامل با مجلس بود. همچنین موضوع جلسه عصر امروز با شهردار تهران نیز که جلسه معارفه، آشنایی و طرح کلی امور شهری است نیز در جلسه صبح امروز مطرح شد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص کلید خوردن دوباره تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس و اینکه این دخالت در امور نظارتی شورا نیست، گفت: نهادهای نظارتی مختلفی در کشور وجود دارد و ورود مجلس به این موضوع، دخالت در نقش نظارتی شورا محسوب نمی شود. مجلس یک وظیفه نظارتی کلی برای کشور دارد که شهرداری تهران نیز مشمول آن می شود و به هیچ وجه دخالت در وظایف ما نیست و از لحاظ قانونی تعارضی وجود ندارد.