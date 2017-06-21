به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مصطفی حسینی دشتی صبح چهارشنبه درجمع پاسداران سپاه امام صادق(ع) با بیان اینکه خودم را همکار شما می‌دانم، گفت: در بنیه و اساس تشکیل سپاه در استان بوشهر همکار پاسداران و خدمتگذار سپاه بوده‌ام. من و شما هم‌طراز هم هستیم چرا که شما پاسدار اسلام و انقلاب و بنده هم در کسوت روحانیت، پزشک و پاسدار روح و روان انسان‌ها هستم.

روحانی مبارز و مفسر قرآن کریم استان بوشهر افزود: مردم از سپاه و روحانیت توقع دارند و قبل از آن خداوند از ما توقع دارد چرا که اگر پاسداران و روحانیون هرکدام در کسوت خود خطایی مرتکب شوند، به دین و آیین و صنف خود خیانت کرده‌اند و به همین دلیل است که ما می‌بایست با رعایت ظواهر دینی زندگی کنیم.

آیت‌الله حسینی دشتی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت هجرت و جهاد در دین مبین اسلام اشاره کرد و تصریح کرد: این دو مقوله مهم از سرمایه های عظیم نگهداری از دین و نشر اسلام هستند.

وی با برشمردن آیات و روایات جهاد در دین اسلام گفت: ما در اسلام جهاد ابتدایی نداریم و یا اگر وجود داشته باشد، خیلی کم رنگ است و این جهاد دفاعی است که بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: اسلام دین مدارا و نرمش برای جذب دل های مردم است و به دنبال فتح جغرافیا نیست اما اگر از ناحیه دشمنان هجمه‌ای به آن وارد شود، از طریق جهاد به دفاع از خود می‌پردازد و در حال حاضر مبارزه با امریکا و اسراعیل بر همین اساس است چرا که آنها به دنبال سرنگونی اسلام هستند و در این مسیر هجمه‌های زیادی را علیه اسلام و مسلمین به راه انداخته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: عزیزان، سپاه و روحانیت واحدهایی متدین و دین‌شناس هستند و به همین دلیل است که می‌بایست قرآنی زندگی کنیم و این امانت دین را سالم به نسل‌های بعد منتقل کنیم و اگر مردم عمل به دین را از ما ببینند، این امانت به درستی انتقال می‌یابد.