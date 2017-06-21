اداره اوقاف و بنیاد مسکن قزوین تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک بنیاد مسکن و اوقاف و امور خیریه استان قزوین روز چهارشنبه در راستای اجرای تفاهنامه همکاری با حضور حجت الاسلام غلامرضا عادل مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین، روسای ادارات حقوقی و ثبتی و بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف در محل بنیاد مسکن قزوین برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام عادل مدیرکل اوقاف استان بیان کرد: از این پس برای پیگیری امور مقرر شدجلسات در دو هفته یکبار توسط کارشناسان ومعاونین در سطح ادارات اجرایی شهرستان ها برگزار و گزارش جلسات به مدیران کل دستگاهها ارائه شود.

وی افزود: اداره اوقاف و امور خیریه قرار است نسبت به معرفی روستاهای هدف گردشگری مذهبی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام کند و قبل از تهیه طرح هادی روستاها، برای تعیین وضعیت موقوفی بودن اراضی نسبت به ادارات وقاف و امور خیریه استعلام شود.

عادل یادآورشد: قبل از صدور سند مالکیت املاک روستایی واقع در اراضی وقفی، از اداره اوقاف و امور خیریه استعلام خواهد شد و این اداره نسبت به ارسال یک نسخه از طرح های جامع تصویب شده بقاع متبرکه واقع در مناطق روستایی به بنیاد مسکن اقدام خواهد کرد.

همتیان مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین هم اظهارداشت: مقرر شد بنیاد مسکن در تهیه طرح های هادی روستاها، مالکین اراضی را برای تغییر کاربری مذهبی و تنظیم وقف نامه به اداره اوقاف و امور خیریه معرفی کند.

وی افزود: همچنین در این تفاهم نامه اداره اوقاف و امور خیریه در جهت اجرای نیت واقفین مرتبط با مناطق محروم و روستایی و اقشار مستضعف با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همکاری خواهد کرد و بنیاد مسکن هم در خصوص اخذ اسناد مساجد روستایی با اداره اوقاف همکاری خواهد کرد.

دراستان قزوین ۱۱۲ روستای موقوفی باجمعیتی بالغ بر ۲۶ هزار نفر وجود دارد که این جمعیت ۳۰ درصد از خانوارهای روستایی استان قزوین را تشکیل می دهد.