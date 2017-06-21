به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل تصریح کرد: هر چند برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی به اجرا در می‌آید اما انتظار می‌رود عمده برنامه‌ها تمرکز به مناطق آسیب‌پذیر باشد.

وی افزود: ضروری است مدیران آموزش‌وپرورش مدارس آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و با تمرکز ویژه برنامه‌های آموزشی خود را جهت آگاهی بخشی به دانش آموزان اجرا کنند.

فرماندار اردبیل همچنین به ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود شهرستان برای مبارزه با اعتیاد تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تمامی ظرفیت خود را برای آگاهی بخشی و مصون‌سازی نسل جوان از اعتیاد به کار گیرند.

در این جلسه معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اردبیل نیز تأکید کرد: هر چند برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد به لحاظ کمی مطلوب است اما اثرگذاری کافی ندارد.

رحیم افلاکی متذکر شد: لازم است اتاق فکری به منظور ارزیابی برنامه‌ها شکل گرفته و تمامی برنامه‌ها در این مجموعه مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مبارزه با اعتیاد می‌بایست فراگیر شود و تمامی ظرفیت‌های جامعه برای آگاهی بخشی به خانواده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فرد معتاد هم برای خود و هم خانواده خود ناامنی ایجاد کرده و سربار آن ها می‌شود، اضافه کرد: ضروری است مضرات اعتیاد به صورت گسترده در جامعه طرح شود.