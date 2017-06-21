به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره مسابقه ملی «کن ست ایران» در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد و دبیرخانه این رویداد واقع در پژوهشگاه هوافضا، روز ۱۵ تیر ۱۳۹۶ را به عنوان آخرین مهلت ثبتنام این رویداد اعلام کرد. دلیل این تمدید، دریافت درخواستهای متعدد دانشجویان (که در روزهای امتحانات خود به سر میبرند)، اعلام شده است.
طبق اعلام پژوهشگاه هوافضا، ثبتنام این دوره از مسابقه که با حمایت مرکز ملی فضایی ایران برگزار میشود، دیگر تمدید نخواهد شد.
پژوهشگاه هوافضا پیش از این برگزاری ۵ دوره از مسابقه «کنست» را مدیریت کرده است و به دلیل استقبال بسیار خوب تیمهای دانشجویی و ظرفیت بالای آن قصد دارد دورههای بعدی این رویداد را به صورت بینالمللی برگزار کند.
در مسابقات «کنست» تیمهای شرکتکننده طراحی، ساخت و آزمون یک سامانه کوچک هوافضایی در حالت عملیاتی را تجربه میکنند و به همین دلیل است که دانشجویان علاقمند از رشتههای مرتبط در سراسر جهان گرایش و استقبال بسیار خوبی به این نوع مسابقه دارند.
واژه کنست از ترمیب دو کلمه کن (Can) به معنای قوطی و ست (Sat) که مخفف کلمه (Satellite) به معنای ماهواره است، ساخته شده است. کنست در حقیقت یک ماهواره یا فضاپیمای کوچک است که در ابعاد حدود یک قوطی نوشابه، با جرم محدود و شرایطی مشابه یک پروژه فضایی (اما در مقیاس کوچکتر از هر نظر)، طراحی و ساخته میشود.
کن ست را میتوان با وسایلی از قبیل بالن و پهپاد از ارتفاعهای مختلف رها کرد تا در ضمن فرود سالم به زمین، مأموریت موردنظر را که مشابه مأموریت یک ماهواره یا کاوشگر است به انجام برساند. در مسابقات کن ست ایران، کنست ها باید در یکی از دو دسته (کلاس) وزنی و ابعادی که قید شده است طراحی و ساخته شوند.
ثبت نام از طریق وب سایت پژوهشگاه هوافضا به نشانی www.ari.ac.ir ممکن است.
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