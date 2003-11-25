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۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۰۳

"فرار كردن ازكريسمس" جلوي دوربين مي رود

"جوروث" كارگردان نامي دنياي سينما بزودي جديدترين فيلمش را جلوي دوربين مي برد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي جديدترين اثراين كارگردان " فراركردن ازكريسمس " نام دارد وبه اقتباس ازنوول " جان گريشام " جلوي دوربين مي رود.
اين اثرداستان مرد انگليسي است كه تصميم مي گيرد ازكريسمس بگريزد ويك سفررا برنامه ريزي مي كند اما ورود دورازانتظاردخترش به خانه ، باعث مي شود كه تمامي برنامه هايش با مشكل مواجه شود. اوناگزيراست كه براي بدست آوردن دل دخترش موجبات برگزاري جشن سال نو را فراهم كند.
نگارش فيلمنامه " فراركردن ازكريسمس" برعهده " كريس كلمبوس" كارگردان فيلمهاي " تنها درخانه " و" هري پاتر" است. اين كارگردان پس ازارائه فيلمنامه " نه ماه " درسال 1995رويكرد مجددي  به اين حرفه دارد. .

کد مطلب 40110

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