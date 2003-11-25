"فرار كردن ازكريسمس" جلوي دوربين مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي جديدترين اثراين كارگردان " فراركردن ازكريسمس " نام دارد وبه اقتباس ازنوول " جان گريشام " جلوي دوربين مي رود.

اين اثرداستان مرد انگليسي است كه تصميم مي گيرد ازكريسمس بگريزد ويك سفررا برنامه ريزي مي كند اما ورود دورازانتظاردخترش به خانه ، باعث مي شود كه تمامي برنامه هايش با مشكل مواجه شود. اوناگزيراست كه براي بدست آوردن دل دخترش موجبات برگزاري جشن سال نو را فراهم كند.

نگارش فيلمنامه " فراركردن ازكريسمس" برعهده " كريس كلمبوس" كارگردان فيلمهاي " تنها درخانه " و" هري پاتر" است. اين كارگردان پس ازارائه فيلمنامه " نه ماه " درسال 1995رويكرد مجددي به اين حرفه دارد. .