روز قدس نماد وحدت و همدلی امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روزجهانی قدس پیام مشترکی از سوی آیتالله طبرسی نماینده ولیفقیه در مازندران و ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران منتشر شد و در این پیام امده است: روز قدس، نماد حریت، ظلمستیزی، وحدت و همدلی امت اسلامی و تجلی فریادهای آزادیخواهانه و عدالتطلبانه مظلومان در برابر غاصبان، زورگویان و متجاوزان است.
در پیام تصریح شده است: روز قدس روزی است که مؤمنان و مسلمانان روزهدار یکصدا ندای مظلومیت فلسطین اشغالی در برابر نظام جائر صهیونیسم را به گوش جهانیان میرسانند و هرسال پرشورتر از سال قبل، آزادیخواهان جهان و مسلمانان نقاط مختلف گیتی، جنایات رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم نموده و با غریو اللهاکبر ضرورت وحدت و به هم پیوستن صفوف مسلمین را مقابل دشمنان اسلام فریاد میزنند.
آیت الله طبرسی و فلاح جلودار در این پیام عنوان کردند: روز قدس، میراث گرانبهای بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران و نشانی از عمق دوراندیشی و هوشمندی امام خمینی (ره) و بیانگر اعتقاد بهضرورت وحدت و انسجام ملتهای مسلمان در برابر زورگویان است که الحمدالله به برکت نفس مخلصانه امام (ره) این روز جهانی شد و بهروزی برای آزادیخواهی و جنبش و بیدارباش برای مسلمانان جهان تبدیل شد.
در ادامه پیام آمده است: اکنونکه رژیم غاصب صهیونیستی، اربابان و ایادی آنان، آتش جنگ و ستیز را در منطقه تیزتر کرده و در سرزمینهای اسلامی به دست مزدوران تربیتشده خود ازجمله داعشی ها و تکفیریها اقدام به خشونت و ترور مینمایند و در تلاشاند تا با نیرنگهای شیطانی خود در برنامهریزی برای یهودیسازی کامل قدس و نابودی هویت تاریخی و تمدنی قدس شریف، شهرکسازی، یورش به مسجدالاقصی و هتک حرمت ساحت مقدس آن، ملت مظلوم فلسطین را از خط پایدار مقاومت بازدارند و با خیال خام خود در اندیشه تداوم خط ترور در منطقه هستند، ضروری است مسلمین با همدلی و خروش یکپارچه علیه ظلم و بیداد، پرچم عدالتطلبی و حقطلبی را در جهان برافراشته و ظرفیت، انسجام و اتحاد خویش را به رخ استکبار جهانی بکشند تا انشاء الله در آینده نزدیک شاهد درخشش ستاره و طلوع صبح امید در سرزمین فلسطین و محو و نابودی زائده دروغین و جعلی صهیونیستی از صحنه جغرافیا باشیم.
اینجانبان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مردم خداجوی و هوشمند مازندران در ماه مبارک رمضان، اعلام انزجار خود را از رژیم منفور صهیونیستی و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهان خوار اعلام کرده و با تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) همدوش و همراه با دیگر اقشار ملت بزرگ ایران از مردم فهیم، آگاه و ولایتمدار استان مازندران دعوت مینماییم، همچون سالهای گذشته با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن حمایت بیدریغ از مبارزات و آرمان ملت مظلوم فلسطین، پاسخ قاطعانهای به شیطنتهای رژیم اشغالگر قدس و مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر داده و نشان دهند که آرمان آزادی قدس شریف و فلسطین عزیز را هرگز فراموش نخواهند کرد.
نظر شما