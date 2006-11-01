برنامه هسته اي ايران نظامي نيست / ايران از ناامني در عراق بيشترين زيان را مي بيند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، خاتمي در گفتگو با شبكه چهار تلويزيون انگليس تصريح كرد: ايران از فعاليت هاي هسته اي خود هدفي براي دستيابي به سلاح ندارد و انحرافي نيز در اين برنامه رخ نخواهد داد.

وي متذكر شد: رژيم اسراييل 400 كلاهك هسته اي دارد و هند و پاكستان نيز كشورهاي دارنده سلاح هاي اتمي هستند اما جمهوري اسلامي قصد انجام اقدامي مشابه آنها را ندارد.

رئيس جمهور سابق ايران در ادامه اين گفتگو در پاسخ به سئوالي پيشنهاد كرد "نظاميان آمريكايي هر چه سريع تر از عراق خارج شوند تا نيروهاي بين المللي جايگزين آنها شوند".

خاتمي نظاميان كشورهاي اسلامي و كشورهاي همسايه عراق را براي حضور در تركيب نيروهاي بين المللي در آن كشور به منظور كمك به استحكام دولت عراق مناسب دانست و از سياست هاي دولت آمريكا به عنوان عامل اصلي مشكلات كنوني كشور مذكور ياد كرد.

وي با تاكيد بر اينكه صلح، ثبات و توسعه عراق براي كشورهاي منطقه با اهميت است، سازمان ملل را مناسب ترين تشكيلات براي كمك به خروج عراق از بحران كنوني و دستيابي به امنيت و پايداري در آن كشور معرفي كرد.

رئيس موسسه بين المللي گفتگوي تمدن ها، در ادامه اتهامات كشورهاي غربي درباره نقش منفي ايران در تحولات عراق را قويا تكذيب كرد و گفت: جمهوري اسلامي هيچ گونه مداخله نظامي در عراق ندارد و روابط آن با دولت اين كشور بسيار خوب است.

خاتمي در خاتمه تصريح كرد كه "در هر وضعيتي كه به نا امني يا افزايش خشونت در عراق بيانجامد، ايران بيشترين زيان را از آن خواهد ديد".