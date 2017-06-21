هیچ اراده جدی برای مقابله با قاچاق کالا وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز ابراهیمی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۹۵ ، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح‌های صنعتی در خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید وحدود دو هزار میلیارد تومان نیز تا پایان ۹۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه سال ۹۵ در حوزه صادرات رشد داشتیم، ادامه داد: در ترکیب صنایع استان ۹۱ درصد واحدهای کوچک هستند که در هر کدام از آنها زیر ۵۰ نفر اشتغال دارند.

ابراهیمی با تاکید به اینکه هدف گذاری نسبی خوبی در واحد های صنعتی خراسان رضوی داشته ایم، ابراز کرد: ۱۸ درصد مصرف کل گاز خراسان رضوی و ۲۵ درصد برق استان در اختیار صنعت است که نشان دهنده حجم فعالیت های این بخش است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه در دومین سال اجرای طرح رونق تولید، ۳۰ هزار میلیارد تومان به بدنه صنعت تزریق می‌شود بیان کرد: هر استان به ‌هر میزان می‌تواند از سایت بهین یاب جذب نیرو داشته باشد و بودجه ‌بگیرد که از ۱۶ هزار میلیارد سال قبل فقط ۶۰ درصد سهم استان شد.

وی با بیان اینکه عمده بانک‌ها در خصوص دریافت سود تخلف انجام می‌دهند و روش هایی را اعمال می‌کنند که ۱۸ درصد سود را ۲۳ درصد در تسهیلات پرداختی محاسبه می کنند گفت: یکی از واحدهایی که با وعده‌ ستاد تسهیل به کار خود ادامه داده بود، با خلف وعده مواجه شده و این واحد در حال تعطیلی است و همین باعث شده تا ۴۵ درصد سرمایه خراسان رضوی در حال خروج از استان باشد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه از سال ۹۵ در سه بحث مشارکت در اشتغال، صنعت و دانشگاه و ارتباط میان حوزه تولید و سیستم قضایی فعالیت خوبی را اجرا کرده‌ایم خاطر نشان کرد: هدف خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی فعالیت‌های تخصصی و بدون ایجاد مشکل برای فعالان این عرصه است.

وی در خصوص شروع تولید یک خودروی پرتیراژ در خراسان رضوی گفت: این موضوع در دبیرخانه شورای گفتگو در حال بررسی است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص ورود کالاهای قاچاق که منجر به تعطیلی کارخانجات نساجی شده است گفت: با وجود اینکه صنعت نساجی یکی از صنایع درآمد زایی محسوب می‌شود، در خراسان رضوی ۸ مورد تعطیلی کارخانجات نساجی را داشتیم و هیچ اراده‌ جدی‌ای از سوی گمرک و دیگر مجموعه‌های مرتبط برای مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد.