به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه شامگاه سه شنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در جمع نمازگزاران مسجد حاج شهبازخان کرمانشاه با اشاره به ایام اعتکاف، ابراز داشت: اعتکاف خود را در دامن خدا انداختن است.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: انسان در اعتکاف با زبان دل نزد خدا می رود و از خداوند متعال انتظار خدایی دارد.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: اعتکاف ارتباط بنده با خدا را مستحکم کرده و این ارتباط بسیار ارزشمند است زیرا در این حال بنده خود را به دامان خدا می اندازد و قدرت تفکر و تعقل انسان را افزایش می دهد.

وی در ادامه بیان داشت: خداوند اسباب و زمینه حضور مؤمنان در اعتکاف را فراهم می کند و باید از این ایام نهایت بهره را برد.

آیت الله علما اظهار داشت: برگزاری مراسم اعتکاف از برکات جمهوری اسلامی است زیرا پیش از شکل گیری انقلاب اعتکاف برگزار نمی شد اما به برکت انقلاب امروز شاهد حضور گسترده مردم در مراسم معنوی اعتکاف هستیم.

امام جمعه کرمانشاه مطرح کرد: امروز عموم مردم و به ویژه نسل جوان در این مراسم معنوی شرکت کرده و به دعا و مناجات با خداوند متعال می پردازند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه یادآور شد: رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم حضور نسل در اعتکاف تأکید دارند، زیرا اعتکاف جنبه معنوی و تربیتی خوبی برای نسل جوان دارد.

آیت الله علما در پایان بیان داشت: اثرات برخی اعمال برای انسان باقی خواهد ماند و اعتکاف یکی از اثرگذارترین اعمال پس از مرگ است که انسان را از آتش دوزخ دور خواهد کرد، باید نیت انسان ها کسب رضای الهی است