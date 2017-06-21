۲۰۰۰ فارغ التحصیل در سامانه کارورزی استان سمنان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگارمهر، اسماعیل غنیان پیش از ظهر چهارشنبه در سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استاندارای سمنان ضمن بیان اینکه سهمیه استان در طرح کارورزی یک هزار و ۸۹۰ بود، ابراز داشت: طرح کاروزی از جمله اقداماتی است که به تازگی همزمان با سراسر کشور کلید خورد و طی آن فارغ التحصیلان دانشگاهی به شرط آنکه قبلا سابقه کار نداشته و از فارغ التحصیلی آنها بیش از چهار سال نگذشته باشد مشمول این طرح می شوند که تاکنون بالغ بر دو هزار و ۴۳۷ نفر در سامانه کارورزی ثبت نام کردند.

وی با بیان اینکه دامغان با ۲۲درصد پیشرفت در تعهد اشتغال پیشتاز است، افزود: در سال جاری تعهد اشتغال ۳۲ دستگاه اجرایی ۱۱ هزار و ۴۷نفر است که طی سه ماه نخست سال جاری یک هزار و ۶۱۴شغل در سامانه ثبت رصد به سرانجام رسید و امیدواریم مابقی دستگاه ها نیز بتوانند به میزان تعهد خود عمل کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه طی سه ماهه نخست سال جاری ۷۲۰ شغل در استان ایجاد شده است، ابراز داشت: فعال شدن سایت بهین یاب و همچنین کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمک کرد تا واحدهایی که تعطیل و یا در شرف تعطیلی بودند به چرخه تولید بازگردند که همین امر زمینه را برای اشتغال در استان فراهم کرد.

غنیان تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی و اشتغال و تولید قرار داریم لذا حمایت از کالای ایرانی مهمترین زمینه را برای تحقق شعار سال فراهم می کند توجه به مشکلات مشاغل خانگی و کمک به رفع آنها و همچنین ایجاد شرکت‌های تعاونی و پیگیری واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی کمک کرد تا بتوانیم در زمینه بیکاری به کمترین نرخ در کشور دست پیدا کنیم.