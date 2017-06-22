مهران حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد تیم ملی بسکتبال در سفر به چین و سه دیدار تدارکاتی که مقابل تیم ملی این کشور برگزار کرد، توضیحاتی داد و در مجموع از عملکرد ملی‌پوشان با توجه به شرایط موجود ابراز رضایت کرد.

وی با بیان اینکه دیدارهای تدارکاتی تیم ملی بسکتبال در کشور چین، در سه شهر مختلف انجام شد، خاطرنشان کرد: در اولین دیدار که به میزبانی شهر «دالیان» برگزار شد، موفق شدیم حریف میزبان را شکست دهیم. دیدار دوم ما پس از دو روز تمرین و پرواز سه ساعته و چهار ساعت حضور در اتوبوس، در شهر «چانگچو» برگزار شد. ما نتیجه این بازی را واگذار کردیم در حالی که اگر چینی‌ها حمایت داور خودی را نداشتند، قطعاً نتیجه دیگری رقم می‌خورد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه سومین دیدار این تیم در شهر «نینگو» برگزار شد، یادآور شد: برای حضور در این شهر هم پروازی دو ساعت و نیمه داشتیم. ضمن اینکه یکی، دو ساعت هم به صورت زمینی در حرکت بودیم. ما در بازی سوم متحمل شکست شدیم و از نظر من این تنها دیداری بود که چینی‌ها مستحق برد در آن بودند.

حاتمی با تأکید بر اینکه حضور در کشور چین و برگزاری دیدار مقابل تیم ملی کشور فرصت مناسبی بود تا ملی‌پوشان ما پس از مدت‌ها در قالب تیم ملی و در کنار هم بازی کنند، ادامه داد: پیش از سفر به چین، تنها یک هفته تمرین در تهران داشتیم ضمن اینکه بازیکنان از نظر بدنی به آمادگی خیلی خوب نرسیده بودند. با این وجود، از مجموع کوارترهای سه دیداری که مقابل چین داشتیم، در ۱۰-۹ کوارتر پیروز شدیم و نتیجه ۳-۲ کوارتر را واگذار کردیم. در مجموع از عملکرد بازیکنان راضی هستم بخصوص اینکه در هیچ کوارتری تا دقیقه آخر وضعیت تیم برنده مشخص نبود.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی که در رابطه با قرمز و آبی بودن تیم ملی چین و اینکه ایران در هر سه دیدار مقابل تیم قرمز این کشور به میدان رفت، مطرح شد توضیح داد و گفت: امسال مسابقات کاپ آسیا برای اولین بار با حضور نمایندگانی از اقیانوسیه برگزار می‌شود. استرالیا و نیوزلند دو تیمی هستند که برای اولین بار در این رقابت‌ها شرکت دارند در حالی که تیمی مثل استرالیا در سطح خیلی بالاتری از بسکتبال آسیا بازی می‌کند. این تیم بازیکنان زیادی با تجربه حضور در NBA و لیگ‌های اروپایی دارد. چینی‌ها به شدت به دنبال این هستند که خود را به سطح تیمی مثل استرالیا برسانند و بر همین اساس اقدام به تشکیل سه تیم ملی کرده‌اند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در این رابطه ادامه داد: یکی از تیم‌های چین، همان تیمی است که در شرق آسیا شرکت کرد و به عنوان چهارم دست یافت. دیگر ملی‌پوشان چین هم در قالب دو تیم قرمز و آبی تمریناتشان را پیگیری می‌کنند. از نظر من ترکیب تیم قرمز بهتر و سرحال‌تر است. قرار بود ما در چین با هر دو تیم قرمز و آبی بازی کنیم اما بعد از بازی اول که ایران برنده آن شد، چینی‌ها ترجیح دادند دیدارهای خود را با همان تیم قرمز دنبال کنند. به همین دلیل یکی، دو بازیکن به ترکیب آن اضافه کردند و دو دیدار دیگر را هم به همان ترتیب مقابل ما برگزار کردند.

حاتمی در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: بسکتبال ایران باید وقت زیادی برای آماده‌سازی تیم ملی صرف کند و اردوها و اعزام‌های زیادی را در دستور کار قرار دهد تا بتواند به سطحی برابر با تیمی مانند چین برسد. در حال حاضر بسکتبال چین با سه برابر ظرفیت بسکتبال ایران کار می‌کند چون خوب می‌داند فاصله بسکتبال آسیا با جهان خیلی زیاد است و مصمم است این فاصله را برای خود کم کند.