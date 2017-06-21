رحمت امینی دبیر هنری بیست و پنجمین جشنواره‌ تئاتر «سوره» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت امینی طی حکمی از سوی فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری به عنوان دبیر هنری بیست و پنجمین جشنوارهی سراسری تئاتر «سوره» منصوب شد.
در متن این حکم، خطاب به رحمت امینی آمده است:
«نظر به تجربههای ارزشمند و صلاحیتهای علمی و هنری جنابعالی، به پیشنهاد مدیر محترم مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به موجب این حکم به عنوان «دبیر هنری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره» منصوب میشوید؛ جشنوارهای که اهداف اصلی آن شناسایی هنرمندان جوان متعهد و کمک به جریانسازی و تولید آثار همسو با گفتمان انقلاب اسلامی است. انشاءالله از رهگذر تعامل و همکاری موثر با همکاران سپهر جشنوارههای حوزه هنری و همچنین بهرهمندی از تجارب و تخصص هنرمندان و پیشکسوتان عرصه هنرهای نمایشی و توجه به ارزشهای محوری حوزه هنری قدمهای موثری در جهت تحقق اهداف جشنواره برداشته شود.»
بیست و پنجمین جشنوارهی سراسری تئاتر «سوره» ۱۵ تا ۲۰ مردادماه سال جاری در تهران برگزار میشود.
نظر شما