مشارکت حامی تیم های ملی فوتبال ایران در اکرام ایتام

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روزهای پایانی ماه رحمت خدا و در آستانه عید سعید فطر، شرکت فناپ بهعنوان متولی سامانه ۹۰۹۰ (حامی تیمهای ملی فوتبال) در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، با کمک ۱۰۰ میلیون ریالی به شیرخوارگاه آمنه، در طرح اکرام ایتام مشارکت کرد.
همچنین چندی پیش باشگاه هواداران فوتبال ملی (سامانه ۹۰۹۰) که در امور بشردوستانه فعالیتهای چشمگیری دارد، با همکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان اقدام به برگزاری کمپین (یکصدهزار کارت اهدای عضو از طریق بات تلگرام در ماه مبارک رمضان) نمود که با استقبال چشمگیر هموطنانِ نوعدوست، در دهه اول ماه مبارک بیش ازیکصدهزار کارت اهدای عضو با استفاده از ربات تلگرام تهیه شده توسط شرکت فناپ بهصورت آنلاین صادر و در اختیار داوطلبین قرار گرفت.
گفتنی است باشگاه هواداران فوتبال ملی با ارائه پیشنهاد مشارکت جامعه فوتبال در توسعه فرهنگ نیکوی اهدای عضو، بانی امضای تفاهمنامه همکاری میان فدراسیون فوتبال و انجمن اهدای عضو ایرانیان بهشمار میرود.
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