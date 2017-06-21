دبیران علمی مهرواره شعر و داستان سوره تعیین شدند

به گزارش خبرنگاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری در دو حکم، سارا عرفانی و محمود حبیبی کسبی را به عنوان دبیر علمی بخش داستان و شعر پانزدهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره انتخاب کرد.

در حکم نظری برای عرفانی و حبیبی کسبی آمده است:

نظر به تجربه و شایستگی های ادبی و هنری سرکار عالی، به پیشنهاد مدیر محترم مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری به موجب این حکم به عنوان «دبیر علمی پانزدهمین مهرواره داستان جوان سوره» منصوب می شوید.

مهرواره شعر و داستان جوان سوره که با هدف ایجاد زمینه شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای جوان اکنون به منزل پانزدهم رسیده است می تواند فرصتی ارزشمند برای تبادل یافته ها و داشته های ادبی شاعران و داستان نویسان جوان باشد.

به این ترتیب تمهید فضای هم افزایی ادبی از رهگذر کمرنگ و محدودتر ساختن بعد رقابتی آن و تقویت فضای هم دلی و تعاطی تجربه و دانش یکی از ضرورت های اساسی ادامه این مسیر خواهد بود.

امیدوارم با حضور سرکار عالی که پیش از این سابقه حضور در این مسئولیت را داشته اید، با رویکرد جوانگرایی و با نگاهی جامع، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف این مهرواره برداشته شود.

پانزدهمین مهرواره شعر و داستان جوان در تابستان سال جاری برگزار می‌شود.