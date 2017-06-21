به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی در نشست خبری با اصحاب رسانه، روز جهانی قدس را تبلور ارزش ها و فرهنگ اسلامی در مبارزه با ظلم توصیف کرد و افزود: آگاه سازی، انتقال و ترویج گفتمان استکبارستیزی در نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی، یکی از وظایف نهادها ومتولیان فرهنگ درجمهوری اسلامی ایران است و برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس، علاوه بر به نمایش گذاشتن وحدت و همدلی مستضعفان در برابر مستکبران ، موجب ذلت تمامی مستکبران و دشمنان اسلام خواهد بود.

علامتی، مبنای برنامه های روز جهانی قدس امسال را فرمایشات رهبر معظم انقلاب در کنفرانس انتفاضه سال ۹۵ دانست و خاطر نشان کرد: عنوان طرح گرامی داشت روز جهانی قدس «قدس قلب من است» و شعار آن «به خانه ات برگرد» تعیین شده است.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: ایجاد روحیه شور و نشاط و حماسه در حمایت از فلسطین، ایجاد روحیه دشمن ستیزی، ایجاد زمینه استبکارستیزی و تقویت بیداری اسلامی، ایجاد بستری در جهت تعامل دانش آموزان در سطح ملی و فراملی و تقویت هویت اسلامی و ملی دانش آموزان از جمله اهداف برنامه های اتحادیه انجمن های اسلامی در برگزاری روز جهانی قدس است.

وی برگزاری تریبون آزاد با موضوع «به خانه‌ات برگرد» با هدف ایجاد فضای آزاداندیشی و گفتمان سازی را یکی از برنامه های انجمن اسلامی دانش آموزان عنوان وتصریح کرد: پویش دانش آموزی با عنوان «قدس قلب من است» از جمله برنامه‌های این انجمن است که طی آن دانش آموزان در یک حرکت نمادین، جمله «قدس قلب من است» را در کف دست خود می نویسند، یا آن را نقاشی می کنند و در مسیر راهپیمایی به نمایش می‌گذارند.

علامتی اجرای فایل صوتی «جهاد بدون مرز» را از دیگر برنامه های انجمن اسلامی در روز قدس اعلام کرد وافزود: در این طرح تعدادی از دانش آموزان در قالب گروه های ۲ و ۳ نفره خود را به شکل دانش آموزان فلسطینی، لبنانی و بحرینی در می‌آورند و به صورت نمادین با دانش آموزان کشورهای مذکور تلفنی صحبت می کنند.

وی از تشکیل حلقه انسانی در پایان راهپیمایی توسط دانش آموزان خبر داد و اظهارکرد: در تمام برنامه ها، دانش آموزان می توانند با استفاده ازگوشی تلفن همراه، اقدام به ساخت فیلم ۳۰ ثانیه ای، تهیه عکس وآثار مکتوب نمایند و تا۲۳ مرداد برای شرکت در مسابقه به دبیرخانه اتحادیه انجمن های اسلامی ارسال کنند.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، تشکیل غرفه‌های قصه خوانی با موضوع قصه غصه و طراحی و ساخت ماکت هویت فلسطین را از دیگر برنامه‌های روز قدس برشمرد و خاطرنشان کرد: اجرای برنامه کمدی «استند آپ» ویژه پسران، سفیران دانش آموز با هدف حمایت از اماکن مقدس فلسطینی، نمایش فیلم های سینمایی با موضوع فلسطین در سینما فلسطین از ۲۹ خرداد تا اول تیرماه، راه اندازی رادیو انتفاضه در مسیر راهپیمایی، از جمله فعالیت‌های انجمن اسلامی دانش آموزان در روز جهانی قدس است.