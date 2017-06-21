به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در رابطه با حادثه تروریستی اخیر در تهران، تعدادی عناصر مرتبط با تروریست ها در کرمانشاه شناسایی شدند و خیلی سریع روز بعد از حادثه تعدادی شناسایی شدند و عملیات شناسایی دیگر عوامل مرتبط با عناصر تروریستی انجام می‌شود.

وی افزود: در بحث انتخابات ما کمترین تخلفات را داشتیم اما تخلفاتی رخ داده که در دست بررسی است و در سطح فرمانداری ها هم متخلف داشتیم یعنی کسی که مرتکب جرم شده است اما به معنای اتین نیست که حتما محکوم شده است.

عدالتخواه با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در مجلس و مرقد امام گفت: قلب ما از انتقامی که سپاه پاسداران اسلام از حرامیان داعش گرفت خوشحال شد که با دقت و نقطه زنی از کرمانشاه دیر الزور را زدند بدون اینکه یک نفر از نیروهای سوری و مردم سوری بی گناه کشته شده باشد و تمام دنیا قدرت نظامی ایران را تحسین کردند.

وی با بیان اینکه منافع ملی ما باید در انقلابی گری ما معنا شود، افزود: دشمن باید بداند که ما اقتدار داریم و باید قدر نعمت امنیت را بدانیم، مبارز واقعی با تروریست قربانی تروریست است جمهوری اسلامی مبارز واقعی تروریست است.

عدالتخواه با بیان اینکه داعش برای انحراف افکار عمومی اسلام از پاره تن آن قدس و فلسطین تشکیل شده، گفت: به تروریست ها و حامیان و طرفداران تروریست ها هشدار می‌دهیم که کمک به تروریست ها تحت هر شرایطی افساد فی الارض است.