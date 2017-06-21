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۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۴۷

از سوی سخنگو؛

دستور کار نشست عصر امروز شورای نگهبان اعلام شد

دستور کار نشست عصر امروز شورای نگهبان اعلام شد

سخنگوی شورای نگهبان دستور کار جلسه امروز بعدازظهر این شورا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود، دستور کار جلسه امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرد؛

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کد مطلب 4011162

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