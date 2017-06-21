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۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

رئیس شوراهای حل‌اختلاف استان زنجان:

۷۱ هزار فقره پرونده به شوراهای حل‌اختلاف زنجان وارد شده است

۷۱ هزار فقره پرونده به شوراهای حل‌اختلاف زنجان وارد شده است

زنجان-رئیس شوراهای حل‌اختلاف استان زنجان گفت:طی سال گذشته ۷۱ هزار و ۳۹۲ فقره پرونده به شوراهای حل‌اختلاف استان وارد شد که ۷۰ هزار و ۴۴۸ پرونده مختومه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نجم الدین صفوی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: طی سال گذشته ۷۱ هزار و ۳۹۲ فقره پرونده به شوراهای حل‌اختلاف استان زنجان وارد شد. 

وی اظهار کرد:با تلاش همکاران ۷۰ هزار و ۴۴۸ پرونده مختومه شد که این آمار نشان از تلاش‌های انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی است.

رئیس شوراهای حل‌اختلاف استان زنجان گفت: ۴۲ درصد از پرونده‌های وارده به این شورا به سازش ختم شده و فقط ۶ درصد به رای صادره اعتراض کردند.

صفوی تاکید کرد: یکی از وظایف شورای حل‌اختلاف رسیدگی به پرونده‌ها و تلاش برای سازش طرفین است که تا حد بسیار زیادی به این مهم دست یافته‌ایم و امیدواریم با اقدامات انجام شده شرایطی فراهم شود تا پرونده‌ای به محاکم قضایی وارد نشود.

وی افزود: شعب شهری و ۴۹۰ شعبه روستایی شوراهای حل‌اختلاف در استان فعال و در حال ارائه خدمات است و با توجه به حجم کار خوشبختانه کمبود نیرو نداشته و همه عوامل با توان علمی و اجتماعی بالا در حال ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.

رئیس شوراهای حل‌اختلاف استان زنجان تصریح کرد:  بیشتر موارد مطرح شده در این شوراها مطالباتی است که مربوط به امور حقوقی مدنی می‌شود.

صفوی گفت: یکی از اهداف فعالیت شوراهای حل‌اختلاف رفع اطاله دادرسی است که همه تلاش‌ها در این رابطه در حال انجام است و انتظار داریم با توجه به افزایش صلاحیت شوراها بتوانیم نقش پررنگ‌تری در این بخش داشته باشیم.

کد مطلب 4011189

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