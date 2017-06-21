به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق نامور اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی در شب ۲۳ ماه مبارک رمضان به فردی که حرکات مشکوک داشته مظنون و با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر کردند.

نامور افزود: مأموران در بازرسی بدنی از متهم تعداد دو دستگاه بی‌سیم، یک قوطی گاز اشک‌آور و تعدادی اوراق انتظامی جعلی کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از منزل متهم نیز تعداد زیادی اوراق مربوط به ادارات مختلف کشف شد، تصریح کرد: در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد متهم عنوان‌هایی از قبیل پرسنل جذب و استخدام سپاه پاسداران و دانشگاه علوم پزشکی، جعل مهر نظام پزشکی، استفاده از اوراق دانشگاه علوم پزشکی، افسر گشت کلانتری، کارمند اتاق اصناف، مسئول گروه هنری مهتاب را جعل و از این طریق از شهروندان اقدام به کلاهبرداری می‌کرد.

رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان شمالی با اشاره به اینکه در تحقیقات انجام‌شده، مأموران به سرنخ‌های جدیدی از پرونده‌های جعل و کلاهبرداری دست یافتن، بیان کرد: متهم با هویت «ع-ح» حدود یک ماه پیش که ملبس به لباس نظامی بوده با یک دستگاه خودرو سمند، مبالغ زیادی را با شگردهای مختلف از شهروندان اخاذی و از محل متواری می‌شود.

نامور افزود: یکی از شگردهای این متهم معرفی خود به‌عنوان یکی از عوامل نظارتی ارگان‌های دولتی در مکان‌های شلوغ و پرتردد بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون شکایتی دراین‌باره به پلیس واصل نشده، گفت: افرادی که به این شیوه از آنان سرقت شده است می‌توانند به پلیس امنیت عمومی واقع در خیابان ۲۴ متری روبروی زندان بجنورد مراجعه کنند.

این مقام انتظامی گفت: متهم به ۱۳ فقره کلاهبرداری، جعل سند، جعل عنوان و سرقت اعتراف کرد و تحقیقات نیز در خصوص مشخص شدن تعداد شکایات ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان شمالی با اشاره به اینکه متهم همراه با پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد، توصیه کرد: شهروندان در صورت مشاهده چنین افرادی قبل از ارائه هرگونه اطلاعات، کارت شناسایی آنان را رؤیت و در صورت مشکوک شدن، مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.