چهره حقیقی تکفیری ها تبیین شود/وحدت راه مقابله با توطئه های دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی جلالی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این سازمان با هدف اعتلای فرهنگ اسلام راستین و ترویج شاخص های اعتقادی و بنیادی تاسیس شده است.

وی عمده وظایف این سازمان را سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، سازمان دهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی عنوان و تصریح کرد: عمده وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی در بحث تبلیغ دین است.

حجت الاسلام جلالی با بیان اینکه طلایه داران این عرصه همواره مورد توجه پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بوده اند، افزود: پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) در این خصوص به امیرالمومنین (ع) فرمودند «یا علی اگر به دست تو یک نفر از انسان های روزی زمین هدایت شود برای تو بهتر است از آنچه که خورشید بر آن می تابد».

وی در ادامه به تشریح فعالیت های سازمات تبلیغات اسلامی استان کرمان پرداخت و گفت: اداره تبلیغات اسلامی در مرکز استان کرمان دارای دو معاونت «فرهنگی» و «اداری و مالی» و اداره امور برنامه ریزی قرآنی است.

استان کرمان با کمبود روحانی مواجه است

حجت الاسلام جلالی با اشاره به اعزام مبلغان از سوی معاونت فرهنگی به مناطق مختلف استان کرمان بیان کرد: اعزام مبلغان به صورت فصلی، مناسبتی و مستمر انجام می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان از حضور مستمر ۱۸۲ نفر روحانی در روستاهای بالای هزار نفر جمعیت این استان خبر داد و افزود: در سال گذشته هشت هزار و ۲۵۸ نفر مبلغ به صورت فصلی و مناسبتی اعزام شده اند و همچنین هزار و ۱۴۰ نفر روحانی هم در مدارس استان برای اقامه نماز حضور دارند.

حجت الاسلام جلالی گفت: در استان کرمان به ویژه در مناطق جنوبی با کمبود روحانی مواجه هستیم.

وی ساماندهی، نظارت و حمایت از هیئت های مذهبی را از دیگر اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی دانست و گفت: دو هزار و ۷۶۰ هیئت مذهبی که در سازمان دارای پرونده هستند در استان کرمان فعالیت می کنند و ۲۱ شورای مذهبی در این خصوص تشکیل شده است.

فعالیت سه هزار و ۱۲۰ نفر مداح در استان کرمان

حجت الاسلام جلالی ساماندهی و نظارت بر مداحان را از دیگر وظایف سازمان دانست و ادامه داد: سه هزار و ۱۲۰ نفر مداح در استان کرمان شناسایی شده اند که دارای پرونده هستند.

وی همچنین از فعالیت ۲۷ کانون فرهنگی که صدور مجوز برای آنها به عهده تبلیغات اسلامی است خبر داد و گفت: امسال شاهد حضور ۵۰ هزار و ۱۶۲ نفر در مراسم اعتکاف رجبیه که در ۳۷۲ مسجد برگزار شد بودیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان تصریح کرد: امسال برای نخستین مرتبه مراسم اعتکاف رمضانیه به مدت سه روز در شهر کرمان در مسجد امام زمان (عج) واقع در خیابان چمران ویژه خواهران و مسجد ائمه واقع در خیابان جهاد ویژه برادران برگزار می شود.

حجت الاسلام جلالی حمایت از فعالیت های فرهنگی مساجد و ساماندهی ائمه جماعت را از جمله وظایف واحد کارشناسی امور مساجد سازمان تبلیغات دانست و ادامه داد: سه هزار و ۴۴۷ مسجد در سطح استان کرمان شناسایی شدند که از این تعداد در ۲۸۸ مسجد فعال سه نوبت نماز، ۶۳۷ مسجد دو نوبت نماز ظهر و عصر؛ مغرب و عشاء و ۸۰۹ مسجد تنها نماز مغرب و عشاء اقامه می شود.

پیش بینی حضور ۳۰ هزار دانش آموز در طرح های اوقات فراغت

وی از اجرای طرح های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان توسط سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان خبر داد و تشریح کرد: پیش بینی می شود ۳۰ هزار دانش آموز در این طرح ها شرکت کنند.

حجت الاسلام جلالی مجموع پایگاه های در نظر گرفته شده برای اوقات فراغت را هزار و هفت مورد با رویکرد دینی و فرهنگی دانست و گفت: ۲۵۰ پایگاه با مسئولیت روحانیون و ۱۸۲ پایگاه با مسئولیت روحانیون مستقر است؛ همچنین ۱۲۸موسسه قرآنی، ۳۷۶ خانه قرآنی روستا و ۸۰ خانه قرآنی شهری نیز در این زمینه فعالیت می کنند.

وی از حضور ۶۷۶ بانوی مبلغه سنتی در استان کرمان خبر داد و افزود: همچنین هزار و ۱۵۰ مبلغه از حوزه های علمیه فارغ التحصیل شده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان ادامه داد: ۸۰ بانوی فرهیخته کرمانی در ۲۳ شهرستان استان شناسایی شده اند که در زمینه ایجاد مراکز مشاوره در خصوص خانواده های مذهبی و دینی فعالیت می کنند.

حجت الاسلام جلالی از تشکیل کارگروه قرارگاه مجازی خبر داد و عنوان کرد: این کارگروه در سه زمینه آموزش، استعدادیابی و تولید محتوا فعالیت می کند.

وی همچنین از فعالیت هشت مدرسه صدرا در استان کرمان خبر داد و گفت: از این تعداد پنج مدرسه پسرانه و سه مدرسه دخترانه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: ۱۲۸ موسسه قرآنی، ۳۷۶ خانه قرآن روستایی و ۸۰ خانه قرآن شهری در استان کرمان فعالیت می کنند.

حجت الاسلام جلالی از پیش بینی ۱۶ برنامه قرآنی برای سال جاری خبر داد و تصریح کرد: برگزاری جلسات تفسیر قرآن در ماه رمضان، محافل قرآنی و کرسی های تلاوت، دوره های تربیت معلم، کارگروه های آموزشی سبک زندگی قرآنی و آزمون های حفظ قرآن از جمله این برنامه هاست.

وی با اشاره به ساخت خانه عالم در روستاهای بالای هزار نفر جمعیت گفت: تاکنون ۲۸۵ خانه عالم در استان تکمیل شده و ۲۷۶ خانه مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچنین ۹۸ خانه عالم هم در حال تکمیل است.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی، ارتقاء ظرفیت روحانیون مستقر، تربیت کادر متخصص قرآنی برای ایجاد فضاسازی سبک زندگی اسلامی، آغاز ساماندهی مساجد و استفاده از ظرفیت های ائمه جماعت و روحانیون استان کرمان پنج اولویت سازمان تبلیغات اسلامی در سال جاری است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اقدامات فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برای جلوگیری از نفوذ دشمنان و مقابله با اقدامات گروه های تروریستی به شرایط منطقه اشاره کرد و گفت: در این شرایط همه ما وظایفی به عهده داریم که باید به آنها عمل کنیم.

لزوم تقویت وحدت شیعه و اهل سنت

حجت الاسلام جلالی از تشکیل کارگروه هایی در این رابطه خبر داد و افزود: با توجه به اینکه در مناطق جنوبی استان کرمان شیعیان و برادران اهل سنت در کنار یکدیگر به صورت برادرانه زندگی می کنند باید از دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی جداً پرهیز و از این طریق راه نفوذ دشمنان مسدود شود.

وی با تاکید بر لزوم تبیین هویت واقعی گروه های تکفیری برای مردم گفت: این گروه ها از اهل سنت واقعی جدا بوده و مسلمان حقیقی نیستند و گواه این ادعا ظلم هایی است که از جانب آنها به اهل سنت شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان همچنین کاهش آسیب های اجتماعی را از جمله مطالبات مقام معظم رهبری دانست و افزود: اولین اقدام در این خصوص رسیدگی به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی است.

وی از شناسایی ۱۸ منطقه در شهرستان کرمان خبر داد و افزود: به تناسب وضعیت مالی و اولویت های شناسایی شده و نقاط بحرانی ۱۰ نفر از روحانیون مستقر در برخی شهرها و نقاط حاشیه ای شهرستان کرمان مستفر می شوند.

حجت الاسلام جلالی از انجام اقدامات فرهنگی ویژه دانش آموزان در تابستان امسال خبر داد و گفت: پایگاه های فرهنگی در این مناطق با رویکرد تاسیس و تشکیل هیئت مذهبی، موسسه قرآنی و کانون فرهنگی ایجاد می شود.

وی طلاق، مفاسد اخلاقی و اعتیاد را مهم ترین آسیب های اجتماعی استان کرمان برشمرد و گفت: کارگروه هایی در این زمینه تشکیل شده و با همکاری سایر دستگاه ها برای کاهش این آسیب های اجتماعی تلاش می کنیم.