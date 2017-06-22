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۱ تیر ۱۳۹۶، ۹:۲۲

مدیرعامل آبفای روستایی کهگیلویه و بویراحمد خبرداد:

اجرای سیستم قرائت کنتور با توانایی پرداخت آنی در ۱۳۰ روستای استان

اجرای سیستم قرائت کنتور با توانایی پرداخت آنی در ۱۳۰ روستای استان

یاسوج- مدیرعامل آبفای روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: به روزترین سیستم و نرم افزار قرائت کنتور صدور قبض و پرداخت آب بها به صورت آنی در ۱۳۰ روستای استان استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله پاسره شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود:  برای اولین بار در بخشهای روستایی قرائت کنتور، صدور قبض و پرداخت آب بها به صورت کاملاً الکترونیک و آنی صورت می پذیرد.

پاسره بیان کرد:   افزایش سرعت کار، حذف دخالت های انسانی در کم و زیاد کردن عمدی یا سهوی مبالغ فیش ها، رفع گلایه مندی از عملکرد برخی آبدارها، کاهش هزینه ها، رعایت مسائل زیست محیطی و کاهش استفاده از فیش های کاغذی معمول از جمله  اهداف عملیاتی شدن این پروژه بود.

پاسره با اشاره به امکانات این سامانه و نرم افزار ویژه آن افزود:  ارسال لیست قرائت از طریق شبکه اینترنت، صدور آنی قبض و پرداخت در محل، ارسال موقعیت و محدوده فعالیت روزانه ماموران قرائت، امکان تهیه و ارسال عکس از محل انشعاب از جمله تعدادی از امکانات این سیستم  و نرم افزار مختص آن است.

وی با بیان اینکه  در حال حاضر این پروژه را در شهرستان بویراحمد به صورت پایلوت به مرحله اجرا درآوردیم، ابراز داشت: در این مرحله قریب به ۱۳۰ روستا تحت پوشش قرار می گیرد و در آینده نزدیک تمامی روستاهای استان به این سیستم نوین تجهیز خواهند شد.

کد مطلب 4011234

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