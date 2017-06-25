آقازاده: صندوق حمایت از قهرمانان طبق قانون درآمدزایی داشته باشد

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با وضعیت مالی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی توضیح داد و گفت: این صندوق وضعیت مالی خیلی خوبی ندارد از زمانی که در معاونت مالی وزارت ورزش مشغول به کار شدم با تایید و تاکید وزیر ورزش تلاش مان بر این بوده تا مشکلات صندوق را حتی الامکان برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی به وزارت ورزش مربوط می شود که وظیفه خود می دانیم به آنها رسیدگی کرده تا برطرف شود.

سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش با بیان اینکه بودجه سالیانه صندوق حمایت از قهرمانان از طریق این وزارتخانه تخصیص پیدا می کند، گفت: البته بر اساس آنچه در اساسنامه این صندوق ذکر شده مسئولان این مجموعه می توانند با توجه به اختیاراتی که دارند فعالیت هایی داشته باشند و از این طریق برای خود درآمدزایی ایجاد کنند. بر این اساس درآمدزایی یکی از وظایف صندوق به حساب می آید که تا حدی نادیده گرفته شده است.

آقازاده با اشاره به نشست هایی که اخیرا میان مسئولان وزارت ورزش و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش به منظور پیگیری مشکلات مربوط به این صندوق برگزار شد، خاطرنشان کرد: صندوق حمایت از قهرمانان مهمترین مرکز برای حمایت از پیشکسوتان ورزش به حساب می آید، تعداد اعضای صندوق قابل توجه است در حالی که تا به امروز به دلیل مشکلات متعدد نتوانسته ایم به وظایف خود در قبال صندوق عمل کنیم و همین امر گله مندی هایی را هم از طرف برخی اعضای صندوق موجب شده است.

سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: وزیر ورزش تاکید ویژه ای به پیگیری مشکلات صندوق حمایت از قهرمانان به خصوص در بخش مالی و بدهی به اعضای این صندوق دارد. بر این اساس و با توجه به برنامه های در نظر گرفته شده این قول را می دهیم در سال ۹۶ به همه این مشکلات رسیدگی شود.

وی با اشاره به بدهی صندوق حمایت از قهرمانان به اعضای این صندوق بابت حقوق ماهیانه آنها گفت: البته به همان نسبت این صندوق طلب هایی را از مراکز مختلف دارد. باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام شود تا به تمام این موارد یک به یک رسیدگی شود.

سیدعلی آقازاده در پایان گفت: بودجه سال ۹۶ صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش که از طریق وزارت ورزش اختصاص پیدا می کند ۲۰ میلیارد تومان است.