معاون آموزش و پرورش کرمان خبر داد: افزایش ۱۳ برابری تعداد افراد باسواد در استان کرمان

کرمان-معاون سواد آموزی آموزش و پرورش کرمان از افزایش نرخ سواد استان کرمان از ۸۹.۳ درصد به ۹۲.۳ درصد خبر داد و گفت: بر این اساس تعداد افراد باسواد در استان حدود ۱۳ برابر افزایش یافته است.