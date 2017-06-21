افزایش ۱۳ برابری تعداد افراد باسواد در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صباحی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: در سرشماری سال ۹۲ استان کرمان بر اساس خود اظهاری افراد بیشترین آمار بی سوادی را داشت و جزء پنج استانی که نرخ بی سوادی زیادی داشتند قرار گرفته بودیم.
وی افزود: با تدوین سند شتاب بخشی سواد آموزی و با تعامل و همدلی بسیار خوب بین شورای پشتیبانی سوادآموزی استان با دیگر دستگاه ها این مشکل رفع شد.
صباحی بیان کرد: براساس استخراج آمار اولیه سرشماری سال ۹۵ نرخ سواد استان کرمان از ۸۹.۳ درصد در گذشته به ۹۲.۳ درصد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال رسیده است یعنی حدود ۱۳ برابر افزایش تعداد افراد با سواد را داشته ایم.
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان بیان داشت: بر اساس آمار مرکز ایران نزدیک به ۶۳ هزار نفر از افراد بی سواد در استان کرمان را زیر پوشش تحصیلی قرار داده ایم.
وی گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۵ استان کرمان جزء پنج استان برتر کشور است که رشد خالص سواد آن از میانگین کشوری بالاتر است.
صباحی تصریح کرد: در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال ۲.۵ درصد رشد و در گروه سنی شش سال به بالا ۳.۵ درصد رشد داشته ایم.
نظر شما